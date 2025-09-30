18 C
Puerto Real
martes, 30 septiembre, 2025
El PSOE de Puerto Real denuncia «la dejadez» del gobierno de Aurora Salvador con el turismo

Desde el PSOE Puerto Real han lamentado que, «una vez más, la desidia de Aurora Salvador tenga consecuencias tan claras: un Puerto Real con menos vida social y cultural. Mientras presumen de querer potenciar la villa y hacerla más atractiva, la realidad es otra: contradicciones constantes, promesas incumplidas y un discurso vacío que ya nadie se cree».

«Es irónico, pero parece que lo que necesita este gobierno es un calendario con las fechas importantes para el municipio, porque no dan una. Aurora Salvador y su Confluencia demuestran cada día que Puerto Real no está en sus prioridades, y el resultado es un pueblo que se apaga por momentos», señala Gabriel González, responsable del área en la ejecutiva local del PSOE.

El Grupo Socialista reconoce «la labor de las trabajadoras del área de Turismo, que intentan sacar adelante proyectos con mucho esfuerzo», pero apunta directamente a la concejala Virginia Mena como «freno principal» de esta área.

«No sabemos si es por falta de ganas, de capacidad o de interés, pero la consecuencia es clara: Puerto Real pierde oportunidades de promoción y dinamización turística por culpa de una gestión nefasta», añade González.

«A este desinterés se suma la cancelación de actividades clave como el Día de la Bicicleta o la Semana de la Movilidad, fundamentales para sensibilizar a la juventud sobre la sostenibilidad y el transporte alternativo», señalan.

«Resulta paradójico que en un gobierno donde algunos presumen de ir siempre en bici, lo único que se demuestra es mucho postureo y cero gestión. El resultado es un municipio sin pulso, cada vez con menos actividades, que sigue en la UCI por la dejadez de Aurora Salvador», concluyen.

FUENTE:PSOE Puerto Real

