23.7 C
Puerto Real
martes, 30 septiembre, 2025
spot_img
InicioCultura

Puerto Real será uno de los grandes escenarios de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos

Redacción
By Redacción
0
28
Cartel de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos.
Cartel de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos.

La IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos se prepara para levantar el telón el próximo 3 de octubre, prolongándose hasta el 30 de noviembre de 2025. En esta edición, el evento —que ya se ha consolidado como una de las grandes citas flamencas de la provincia— rendirá homenaje a la cantaora sanluqueña María Vargas, una de las voces más influyentes de la historia reciente del cante, reconocida con galardones como el Premio Nacional de Flamenco de Jerez (1998) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019).

Durante casi dos meses, el flamenco será protagonista en ocho municipios —entre ellos, Puerto Real— con una programación que incluye espectáculos, recitales, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y exposiciones.

Puerto Real: estrenos, recitales y conferencias

La localidad de Puerto Real tendrá un papel destacado en esta cuarta edición de la Bienal, con cinco citas flamencas de primer nivel en distintos espacios culturales de la ciudad:

  • 10 de octubre, 19:00 h. – Teatro Principal: estreno del espectáculo ‘Espina’, de la bailaora Macarena Ramírez, un montaje que reflexiona en clave flamenca sobre el dolor, la lucha y la protección. Entradas aquí.

  • 24 de octubre, 20:00 h. – Teatro Principal: recital del cantaor Pedro El Granaíno, con entrada libre hasta completar aforo.

  • 8 de noviembre, 19:00 h. – Centro Cultural Rosa Butler: recital de cante y guitarra con Sandra Carrasco y David de Arahal. Entradas aquí.

  • 14 de noviembre, 20:00 h. – Centro Cultural Rosa Butler: espectáculo ‘Palo a palo’, a cargo de las escuelas de baile de Puerto Real, con acceso gratuito.

  • 15 de noviembre, 19:00 h. – Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real: conferencia del crítico flamenco Manuel Martín Martín, bajo el título “Canalejas de Puerto Real, un eco con sello propio”, acompañada por la cantaora Rocío Fantova.

Una Bienal con grandes nombres

La programación general de la Bienal combina el talento emergente con figuras consagradas. Entre los primeros destacan la guitarrista Alba Espert o la cantaora Gema Carrasco Moneo, mientras que el elenco de artistas consolidados incluye a Rancapino Chico, Antonio Reyes, Luis ‘El Zambo’, Anabel Rivera, José Méndez o José ‘El Mijita’.

PUBLICIDAD

La homenajeada María Vargas también tendrá un papel protagonista, con su espectáculo “Mi vida, mi cante” el 15 de noviembre en el Auditorio Manolo Sanlúcar de su localidad natal.

Puerto Real refuerza su vínculo con el flamenco

La presencia de Puerto Real en esta Bienal no solo se limita a los escenarios, sino también al ámbito académico y divulgativo, con la conferencia dedicada a Canalejas de Puerto Real, uno de los grandes referentes del cante. De este modo, el municipio reafirma su papel como espacio imprescindible en la difusión del flamenco, acogiendo tanto a nuevas generaciones como a artistas de trayectoria consolidada.

Con espectáculos de estreno, recitales de grandes voces y actividades formativas, Puerto Real se prepara para vivir un otoño en el que el flamenco será el gran protagonista de la vida cultural local.

Artículo anterior
Sobre una familia de productores y negotiatores romanos en el territorio de Puerto Real, los MEVII FAVSTI (I)
Artículo siguiente
El PSOE de Puerto Real denuncia «la dejadez» del gobierno de Aurora Salvador con el turismo
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.