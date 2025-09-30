Vicente Fernández (PP): «Aurora Salvador borra lo que ya teníamos sin aportar alternativas»

El portavoz del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, ha criticado duramente la gestión del equipo de gobierno liderado por Aurora Salvador (Confluencia), acusándolo de “suprimir actividades y tradiciones importantes para el municipio sin ofrecer alternativas”, según ha señalado en una nota de prensa.

Críticas a la gestión en Turismo y Deporte

Fernández ha recordado que este mes de septiembre Puerto Real se ha quedado sin el Galardón del Día del Turismo y sin actividades relacionadas con esta jornada internacional. “Hoy que celebramos el Día Mundial del Turismo, la concejala vuelve a eliminar, como viene siendo habitual, una actividad que siempre fue importante en nuestro municipio”, ha señalado el dirigente popular.

En este sentido, ha destacado que el galardón del Día del Turismo era un acontecimiento muy esperado por los hosteleros, a los que —según denuncia— el gobierno municipal “tiene totalmente olvidados”.

A estas críticas en materia turística, se suma la supresión del Día de la Bicicleta, una cita que reunía a familias y fomentaba un estilo de vida saludable y sostenible. Para Fernández, la concejala responsable de Turismo y Deporte ha mostrado en ambos ámbitos “signos descarados de manifiesta incompetencia”.

Reparto de horarios en el fútbol base

El portavoz del PP también ha cuestionado el rechazo en el último Pleno a una moción presentada por su grupo, que pedía un reparto “justo, equitativo y transparente” de los horarios en los campos de fútbol municipales.

Fernández ha lamentado que la responsable de Deportes votara en contra, asegurando que con esta decisión “se dijo no a los niños que quieren practicar fútbol en nuestro municipio”.

“Solo estamos pidiendo los mismos derechos para unos como para otros. No se está pidiendo nada raro, solo un reparto equitativo. Son niños y niñas, no profesionales ni adultos”, ha recalcado el dirigente popular.

Reclamación de un cambio de rumbo

El PP considera que la gestión actual “borra lo que ya teníamos sin aportar alternativas culturales, deportivas o turísticas” y advierte que Puerto Real “no merece un gobierno que, en lugar de impulsar la vida del municipio, se limite a suprimir actividades consolidadas”.