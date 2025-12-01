El PP de Puerto Real inaugura nueva sede local «abierta para escuchar a todos los puertorrealeños»

El Partido Popular de Puerto Real ha inaugurado su nueva sede local, «un espacio abierto a todos los puertorrealeños, de cercanía, de diálogo y preocupación por los vecinos» ha apuntado su presidente local Vicente Fernández.
El acto ha contado con una destacada participación del PP a nivel provincial, regional y nacional representados por el presidente provincial, Bruno García, el coordinador regional, Nacho Romani y el coordinador nacional de Interior y Emergencias, Antonio Sanz, entre muchos asistentes.
Bruno García ha apuntado el «compromiso con la gente» que conlleva la apertura de la nueva sede local; «un compromiso que tenemos todo el Partido Popular con el municipio porque contamos con un nuevo lugar de reunión para fortalecer nuestro proyecto, pero ante todo es una sede de puertas abiertas para recibir a todos con la responsabilidad de poner mucho oído y corazón y que los puertorrealeños encuentren aquí su casa».
El presidente provincial del PP ha tenido igualmente palabras de «reconocimiento y agradecimiento» a Vicente Fernández y todo el equipo del PP de Puerto Real que, «a pesar de muchas dificultades, están entregados y luchan para mejorar la vida de sus vecinos, logrando con ello la cada vez mayor confianza de los puertorrealeños y un PP cada vez más fuerte y presente en el municipio».
Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que la «apertura de la sede es sinónimo de fortaleza como partido y como proyecto político» reivindicando que «Puerto Real merece un buen gobierno capaz de liderar un proyecto de futuro como el que representa el Partido Popular».
Sanz se ha referido al referente que representa el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía y como en el debate sobre el Estado de la Comunidad «hemos podido ver a un presidente con mucho proyecto. Después de siete años de gobierno se volvió a comprobar que el único partido que tiene un proyecto para Andalucía, que tiene un modelo de buen gobierno para Andalucía y el único que ha ofrecido soluciones y compromisos concretos a los problemas reales de los andaluces ha sido el Partido Popular», ha afirmado.
Ha criticado que «mientras la líder de la oposición ni está ni se le espera», en referencia a su ausencia en el debate sobre el Estado de la Comunidad. «Mª Jesús Montero está en sus obligaciones como persona de máxima confianza del peor presidente de la democracia. Ha elegido defender a Sánchez y no defender a Andalucía».
El dirigente popular ha incidido en que «Andalucía es hoy ejemplo de gestión y de buen gobierno en España»; un modelo que está haciendo que Andalucía sea líder en creación de empresas, de autónomos y tiene el récord en inversión extranjera.
Para Sanz las 30 propuestas realizadas por Juanma Moreno para el futuro de Andalucía demuestran que «estamos ante un ciclo activo que tiene mucho recorrido».
Entre ellas ha destacado los anuncios relacionados con la Sanidad y de forma especial el del acto único de pruebas diagnósticas para mujeres con alto riesgo de cáncer, homogeneizar todos los protocolos de tratamiento contra el cáncer en todos los hospitales o ayudas para las prótesis capilares a las mujeres que sufren los efectos de la quimioterapia.
Antonio Sanz ha reiterado «la sensibilidad» del gobierno en relación a los cribados y ha confirmado que ayer se cumplió con el compromiso de que las 2.317 mujeres afectadas por los retrasos tuvieran realizadas las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre.
Por último, ha defendido la importancia, de cara a las próximas elecciones autonómicas, de que el PP obtenga una mayoría suficiente para no poner en riesgo la «estabilidad, confianza y seguridad que representa hoy el gobierno de Juanma Moreno».
