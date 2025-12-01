Presentado el libro infantil ‘El bosque de los sueños’ para acompañar a la infancia frente a la violencia de género

El Centro Cultural Rosa Butler acogió la presentación de El bosque de los sueños, un libro infantil escrito por Rafael Soto en colaboración con el equipo técnico de la Casa de Acogida ‘Los Almendros’ de APERFOSA, concebido como herramienta de apoyo emocional para la infancia víctima de violencia de género.

La actividad se enmarcó en la programación municipal del 25-N y contó con la participación de la educadora social Arantxa Álvarez y la trabajadora social Emma García, ambas de APERFOSA, así como con la presencia de la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Políticas Sociales, Lorena Díaz.

Dirigido a niños y niñas de entre 5 y 9 años y a profesorado, el libro aborda de forma clara y cercana las emociones, dudas y preocupaciones que surgen cuando la violencia de género irrumpe en el hogar. A través de una historia protagonizada por animales, la obra fomenta la empatía, ayuda a identificar situaciones de violencia y refuerza la autoestima y el autoconcepto, ofreciendo a los menores recursos simbólicos para comprender lo que ocurre sin sentirse culpables ni señalados.

El proyecto se completa con una guía didáctica dirigida a profesionales y personal técnico, que incluye propuestas metodológicas para acompañar la expresión y comprensión de las emociones, clarificar conceptos sobre violencia de género y trabajar la identidad y la empatía de los menores. Entre las actividades destaca el uso simbólico de «superpoderes», que permite transformar las experiencias de violencia en aprendizaje emocional guiado, al tiempo que contribuye a desterrar prejuicios sobre las casas de acogida y mostrarlas como espacios de cuidado, protección y transformación personal.

Durante el acto, Arantxa Álvarez subrayó que se trata de un recurso llamado a facilitar el trabajo de muchos profesionales que hasta ahora carecían de materiales específicos para abordar la violencia de género con la infancia, y que puede convertirse en un «refugio» simbólico donde los niños encuentren escucha, cuidado y posibles respuestas a sus preguntas internas.

Tanto el libro como la guía didáctica están disponibles a través de APERFOSA, entidad con amplia experiencia en la atención a víctimas de violencia de género y en la gestión de recursos de acogida especializados.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real