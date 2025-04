El «mojado» está de vuelta

En el año 2011, la política y la indignación contra el entonces alcalde comunista de la localidad líder de IU, llevaba a EQUO Los Verdes a mojarse por Puerto Real. La campaña electoral hizo que se introdujeran en el agua y que montaran la oficina en mitad de la orilla de la pequeña playa junto a la Media Luneta. Indudablemente, se mojaron y el cabeza de lista de Los Verdes mostró su malestar por la gestión pertinente y vertió sus críticas contra IU.

En esas elecciones, tras la mojada, llegó el “chaparrón” de realidad, ya que IU se posicionaba por encima de Los Verdes, que sólo conseguirán dos concejales y menos votos que la formación izquierdista, mientras que el PA obtenía la segunda mayor victoria en la historia de la democracia en la Villa, alcanzando los 12 concejales. Pues bien, en esa legislatura, Equo se posicionó contraria a la política de Maribel y tanto fue que emprendió como acusación popular para denunciar las “tropelías” de los andalucistas. La sentencia tras dicha acusación la conocemos desde hace bien poco, culpando a EQUO y cita literalmente:

“A la acusación popular no se le ve otra finalidad distinta que de la de obtener ventaja por la rivalidad política, utilizando para ello los tribunales y generando en la persona arbitrariamente sometida a acusación los consiguientes gastos de defensa que, en consecuencia, han de ser impuestos por su temeridad y mala fe», argumentó el tribunal de la Sección Tercera para fundamentar su decisión.

Dicho de otro modo: La ciudadanía no lo quiso y él quiso derribar al adversario con toda la ley, pero la ley se volvió contra él. (Y mira que es de izquierda…Ni el PP en sus “mejores” tiempos).

Pues bien, el líder de tal atropello a la democracia, está de vuelta. Pero no solo eso, lo hace bajo el amparo, conjuntamente y unidos a los herederos de los que él mismo se mojaba, para que estos no gobernasen. VER PARA CREER. Por si fuera poco, marca un hito en la historia porque aparte de llamar: “mujeres florero” a las damas de la feria; decir que con solo 4 liberados se gobernaba el municipio (cuando él gobernó libera a más de 8); volver a la política junto a los que no quería y se mojaba para que no gobernaran, es la primera vez en la historia que un concejal de la Villa vuelve tras ser líder de la formación que presentó una acusación particular y un juez le obliga a pagar los costes del pleito porque no tiene la razón. Otra cosa no, pero marcar hitos, los marca.

La democracia, a veces, nos da estos sobresaltos, es el sistema más bonito y que más defensa necesita, sobre todo en estos tiempos que corren. Es la primera vez que, a nivel local, nos da un disgusto tan grande, aún así siempre hay que protegerla y defenderla, sobre todo de los que usan la política de la manera más rastrera. Como demócrata tal llegada es tolerable, ya que estaba dentro de una lista electoral y las circunstancias del sistema democrático lo han traído hasta aquí, pero como demócrata entiendo que debemos proteger al sistema democrático, de personas que busquen ventajas políticas y la empleen de mala fe y con temeridad. Creo que en esto último, todos estaremos de acuerdo. Tras la llegada, aparte de rezar como creyente que soy, solo nos queda esperar, el tiempo es lo único que quita o da la razón, sino que se lo pregunten a la formación verdiblanca que hoy se sienta en el pleno, y que sus compañeros han sido declarados inocentes.

En definitiva, defendamos la democracia de los que la puedan contaminar; perfeccionemos aún más el sistema democrático para hacerlo lo mejor posible, sin que este nos de sobresaltos de este tipo; usemos la Historia para recordar y no cometer los errores del pasado, y sobre todo, pidámosle a los que actúen con mala fe o con temeridad, que se corten la coleta y que se vayan, por favor.