Democracia devaluada cada día

La democracia es vivir según una serie de valores y principios, sobre todo en la vida política y social. Hoy se ha reducido a una democracia formal, se vota cada cuatro años y ya está. La separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) de Montesquieu fue asesinada, algo esencial. Adiós a los contrapesos de la democracia, cuidado que esto es abrir la puerta a los autoritarios, recuérdese la historia de Europa en el primer tercio del siglo XX. Todo empieza por cosas que siendo alegales van matando el espíritu de las normas y los procedimientos, los instrumentos de la democracia.

Hoy las leyes y las normas se saltan, buscando recovecos para que su espíritu desaparezca. El principio de cogido un cargo, no lo suelto, ni con agua caliente, es una máxima. Ya se cambia la coherencia, por cambio de opinión o es mi vida privada.

La dialéctica se ha cambiado por los insultos, el bien común por la soberbia personal, el servicio público por ganancias personales, la norma general por esa legislación para ese caso individual. Así, el principio sagrado de la igualdad, ha sido roto por un feminismo radical-moderno, que en vez de darle a la inteligencia para abolir las discriminaciones y las agresiones que sufre la mujer, producen el efecto contrario. Así si el fondo es bueno, por la soberbia del desconocimiento, que no han querido asesorarse por técnicos jurídicos de verdad, caso de la famosa ley del Si es Sí, ejemplo palmario. Mirar los efectos sociales y las mismas opiniones de mujeres que no existían hace décadas. Gracias a no haber sido modificada por la soberbia de algunas políticas, que siguen viviendo de la política, olvidadas de los problemas reales de grupos importantes de mujeres. Estas superbarbis se ponen la capa feminista cuando interesa para atacar a los que son oponentes políticos, silencio riguroso con los suyos. Ejemplo, al cuello con Rubiales y su besito, personaje nefasto, pero silencio ante una jugadora del barsa tocando a una rival en el desarrollo de un partido de fútbol, tocándole los genitales.

La Constitución Española de 1978, la más larga de la historia, será por lo fácil que se ha convertido en saltársela, gracias al Tribunal Constitucional, el cual ha sido despojado de su espíritu independiente. Se establece una serie de normas que se olvidan expresamente si se está en el poder, distinto si se está en la oposición. Así, el Estado Español se encuentra sin Presupuestos Generales y no pasa nada, se prorroga pero sin intentar siquiera presentar un borrador, obligatorio antes del 31 de octubre de cada año. Leer artículo 134 de la Constitución:

PUBLICIDAD

3.- El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior ( 31 de octubre).

Esto hay que verlo a todos los niveles de nuestro Estado, también en los ayuntamientos, como el de Puerto Real. Estamos a tres meses de la mitad de legislaturas y sin señales siquiera de unos primeros presupuestos generales. Recuerde la Señora-Presidenta Alcaldesa Aurora Salvador Colorao, que el Presupuesto Municipal recoge la previsión de gastos e ingresos que se estima realizará la Entidad durante el ejercicio. Es decir, muestra en que se gasta, cuanto se gasta y cómo se financia el gasto. El Presupuesto General, que se aprobará anualmente, está integrado por el presupuesto de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y el estado de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. La elaboración del presupuesto, corresponde al Presidente de la entidad local formar el presupuesto general y remitirlo, informado por la intervención, con sus anexos y documentación complementaria, al Pleno para su aprobación, enmienda y/o devolución antes del día 15 de octubre. Sin comentario.

A esto se le suma un nuevo hábito o moda, gobernar con modificaciones de crédito. Estas mociones son legales para no parar la labor de la corporación, pero damos una vuelta de tuerca más, si se presentan por la vía de urgencia, llegándose al extremo de presentar alguna moción en la mañana del Pleno, previsto para la tarde. ¿Tiempo para leerlo?, ¿se puede estudiar?, ¿se puede consultar con asesores?, recordar la oposición no está liberada. Es un intento de hacer un trágala, de conseguir votos sí, para sacarla adelante, dado que el Equipo de Gobierno está en minoría, para que no acusen de obstruir o de hacer daño a los ciudadanos. Se está tapando la forma de gestionar sin planificación, podríamos hablar de gestión de parcheo. No es razonable que Puerto Real se gobierne de esta manera.

El pasado Pleno Ordinario de Marzo, el concejal popular Vicente Fernández, hizo una propuesta como cuestión de orden, que el Equipo de Gobierno retirase o que los grupos de la oposición rechazaran la urgencia sin debatir el fondo de las modificaciones de crédito. La Confluencia y Adelante Andalucía no escucho, no retiro las mociones, pero los grupos de Andalucía por Sí, Vox, PSOE y Popular dijeron que no había urgencia, mayoría absoluta. Era obvio, la urgencia no existía, todos los grupos de la oposición dieron una lección de democracia, respetemos el espíritu de la norma, no busquemos la legalidad por el principio simple de conseguir los votos.

La democracia es cumplir lo que la ley quiere o establece, sus procedimientos, su incumplimiento como hábito, supone bajar la calidad de la democracia, no siendo justificación que en otras legislaturas tambíén se cogiera este hábito, ni vale otras escusas. Esto lleva una gestión improvisada y poco trasparente, basada en mociones a último momento de modificaciones de crédito.

Está muy bien hacerse fotos y recibir a ciudadanos y ciudadanas, pero eso no es la esencia de la democracia. Hace 50 años, un Señor bajito y con fajín, también hacía lo mismo en el Palacio de Oriente, y no era una época democrática.