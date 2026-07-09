El PSOE Puerto Real entrega el Galardón Pedro Zerolo 2026 a CO2 Moda «por su compromiso con la diversidad y la igualdad»

El PSOE de Puerto Real celebrará el próximo 10 de julio, a las 20:30 horas, en la Casa del Pueblo de Puerto Real, una nueva edición del Galardón Pedro Zerolo, una distinción con la que la Agrupación Local reconoce a personas y entidades que destacan por su compromiso con la diversidad, la igualdad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.
En esta edición, el reconocimiento recaerá en la tienda CO2 de Puerto Real, por su implicación constante en la visibilización del colectivo y por contribuir, desde el ámbito comercial y social, a construir un municipio más inclusivo, respetuoso y libre.
«Con este galardón queremos poner en valor a quienes, con su trabajo diario, ayudan a hacer de Puerto Real una ciudad más abierta, más igualitaria y más comprometida con los derechos de todas las personas. CO2 representa esos valores de respeto, diversidad y normalidad que desde el PSOE siempre hemos defendido y que hoy queremos reconocer públicamente. Este premio también es una forma de agradecer a quienes hacen de Puerto Real un lugar mejor para vivir», ha señalado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El Galardón Pedro Zerolo rinde homenaje a la figura del histórico activista socialista, referente en la conquista de derechos y libertades para el colectivo LGTBIQ+, y pretende mantener vivo su legado a través del reconocimiento de quienes continúan trabajando para avanzar hacia una sociedad sin discriminaciones. Con esta iniciativa, el PSOE de Puerto Real reafirma su compromiso con la igualdad real, la convivencia y el respeto a la diversidad, en un momento en el que considera imprescindible seguir defendiendo los derechos conquistados frente a cualquier intento de retroceso.
«El Orgullo no puede limitarse a una fecha en el calendario. Debe ser un compromiso permanente con la libertad, la igualdad y el respeto. Desde el PSOE seguiremos apoyando a quienes defienden estos valores y trabajando para que Puerto Real siga siendo un referente en inclusión y convivencia. Invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos en este acto tan especial, porque reconocer a quienes hacen avanzar nuestra sociedad también es una forma de seguir construyendo futuro», ha concluido Carlos Salguero.
FUENTE: PSOE Puerto Real