El IES La Jarcia obtiene el sello de calidad LabelFranceÉducation 2025

Foto del interior del IES La Jarcia, de Puerto Real.
Foto del interior del IES La Jarcia, de Puerto Real.

El IES La Jarcia de Puerto Real ha sido uno de los centros educativos andaluces reconocidos este año con el sello de calidad LabelFranceÉducation 2025, una distinción internacional que avala la excelencia en la enseñanza bilingüe en lengua francesa.

El reconocimiento ha sido concedido por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores francés y sitúa al centro puertorrealeño entre los referentes educativos en la promoción del idioma y la cultura francesas. Junto al instituto de Puerto Real, también ha sido galardonado el IES Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva).

Con un total de 129 centros acreditados, España se consolida como el país con la mayor red de centros LabelFranceÉducation a nivel internacional. En el caso de Andalucía, ya son 38 los centros que cuentan con este distintivo, lo que convierte a la comunidad en una de las que mayor implantación tiene de este programa educativo de excelencia.

Además de las nuevas incorporaciones, en esta convocatoria han renovado el sello doce centros andaluces que ya contaban con él, entre ellos el CEIP Reggio de Puerto Real, reforzando así la presencia de la enseñanza bilingüe en francés en el ámbito educativo local y provincial.

El sello LabelFranceÉducation distingue a los centros que ofrecen una enseñanza bilingüe en francés de alta calidad, permitiendo al alumnado cursar distintas materias en este idioma y profundizar en el conocimiento cultural francófono desde etapas tempranas.

Formar parte de esta red internacional supone, además, el acceso a recursos específicos para el profesorado, programas de formación, apoyo económico para proyectos de innovación educativa, intercambio de experiencias entre centros y herramientas digitales especializadas que contribuyen a mejorar la calidad educativa.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso para el sistema educativo de Puerto Real y refuerza el posicionamiento del municipio como referente en programas educativos innovadores y de proyección internacional.

