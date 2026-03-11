‘El Club de las Sabias’, nueva actividad del 8-M en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real continua desarrollando la programación especial del 8-M, Día Internacional de la Mujer, con la puesta en marcha de ‘El Club de las Sabias’, una propuesta formativa y vivencial destinada a fomentar la sensibilización en materia de género.

La actividad tendrá lugar el viernes 13 de marzo, en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Estará dirigida por Ana Magallanes Camón, profesional especializada en procesos de aprendizaje y dinamización social.

‘El Club de las Sabias’ está diseñada como una experiencia abierta y participativa, enfocada a la reflexión colectiva, la adquisición de herramientas para la igualdad y el empoderamiento personal y comunitario. Se trata de una sesión dirigida a personas a partir de 16 años, en la que se combinarán contenidos formativos, dinámicas vivenciales y espacios de diálogo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la igualdad de género, incorporando propuestas que impulsan la participación ciudadana, favorecen la reflexión compartida y contribuyen a construir una comunidad más consciente, diversa y comprometida con los derechos de las mujeres.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real