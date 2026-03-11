13.5 C
Puerto Real
miércoles, 11 marzo, 2026
spot_img
InicioSin categoría

‘El Club de las Sabias’, nueva actividad del 8-M en Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
1

El Ayuntamiento de Puerto Real continua desarrollando la programación especial del 8-M, Día Internacional de la Mujer, con la puesta en marcha de ‘El Club de las Sabias’, una propuesta formativa y vivencial destinada a fomentar la sensibilización en materia de género.

La actividad tendrá lugar el viernes 13 de marzo, en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Estará dirigida por Ana Magallanes Camón, profesional especializada en procesos de aprendizaje y dinamización social.

‘El Club de las Sabias’ está diseñada como una experiencia abierta y participativa, enfocada a la reflexión colectiva, la adquisición de herramientas para la igualdad y el empoderamiento personal y comunitario. Se trata de una sesión dirigida a personas a partir de 16 años, en la que se combinarán contenidos formativos, dinámicas vivenciales y espacios de diálogo.

PUBLICIDAD

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la igualdad de género, incorporando propuestas que impulsan la participación ciudadana, favorecen la reflexión compartida y contribuyen a construir una comunidad más consciente, diversa y comprometida con los derechos de las mujeres.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
‘De Vuelta’ actuará en el Teatro Principal el próximo 20 de marzo
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.