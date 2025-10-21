El Ayuntamiento anuncia mejoras urbanas con nuevas licitaciones para semáforos, mobiliario urbano y zonas de sombra

El Ayuntamiento de Puerto Real ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público dos nuevas licitaciones claves para la mejora del entorno urbano: una para la adquisición de elementos semafóricos y otra para el suministro de mobiliario urbano y elementos de sombra.

Estas actuaciones forman parte del plan municipal de modernización del espacio público, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el confort ciudadano alineándose además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Suministro de elementos semafóricos

La primera licitación, con un presupuesto base sin impuestos de 22.314,04 euros, contempla la adquisición de nuevos elementos semafóricos destinados a reforzar la señalización luminosa en distintos puntos del municipio. Esta medida busca mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores, especialmente en zonas escolares y de alta densidad de tráfico.

Mobiliario urbano y elementos de sombra

La segunda licitación, con un presupuesto base sin impuestos de 59.732,55 euros, está orientada a la renovación e instalación de mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras y estructuras de sombra en parques y espacios públicos. Esta actuación responde a la necesidad de adaptar el mobiliario a criterios de accesibilidad, sostenibilidad y confort climático.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha destacado la importancia de estas inversiones. “Estas licitaciones son una muestra del compromiso del equipo de gobierno con un Puerto Real más seguro, accesible y habitable. Queremos que nuestros espacios públicos estén a la altura de lo que merecen nuestras vecinas y vecinos”, señala.

Gil también subrayó el enfoque sostenible de las actuaciones. “Los nuevos elementos semafóricos incorporarán tecnología LED de bajo consumo, y el mobiliario urbano se seleccionará con criterios de durabilidad y respeto al entorno. Además, las zonas de sombra son fundamentales para hacer frente a las altas temperaturas que sufrimos cada verano”.

Ambas licitaciones están abiertas a la participación de empresas interesadas a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real