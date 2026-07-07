Puerto Real se prepara para acoger el XIV Trofeo de Verano Almirante Cervera – VI Copa Desing 3

La concejala de Deportes, Virginia Mena, y el presidente del Club Náutico El Trocadero, Carlos Muñoz, han presentado el XIV Trofeo de Verano Almirante Cervera- VI Copa Desing 3, una de las citas náuticas más esperadas del verano que se celebrará en aguas puertorrealeñas del 10 al 14 de julio.

En representación de la familia que da nombre a esta cita deportiva y que desde sus inicios mostró su apoyo a la misma, asistía Guillermo Cervera quien adelantó la intención de que esta regata sea incluida el año que viene en el Memorial por el centenario Juan Sebastián El Cano.

El programa de la regata arrancará el viernes 10 de julio con la jornada oficial de entrenamientos (de 11:30 a 15:30h). El sábado 11 de julio se desarrollarán las primeras pruebas en el agua (de 12:00 a 14:00h). Las jornadas de competición continuarán los días 12 (de 12:30 a16:30h), 13 (de 13:30 a17:30h) y 14 de julio (de 14:00 a 18:00h), estando prevista la entrega de trofeos el martes 14 a las 19:00 horas.

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En la presente edición se espera la participación de un centenar de regatistas de un total de doce clubes. La competición se desarrollará mediante una serie clasificatoria (Q-Series) y una serie final (F-Series). Los participantes disputarán hasta seis pruebas clasificatorias y seis finales, según establecen las instrucciones de regata. La fase clasificatoria está prevista para los días 11 y 12 de julio, aunque podría extenderse en función de las condiciones y del número de pruebas completadas. Si todos los grupos logran disputar al menos cuatro mangas al término de la fase clasificatoria, se dará paso a la serie final. En caso contrario, la clasificación podrá prolongarse hasta el final del campeonato.

Virginia Mena puso en valor el trabajo que realiza el Club Náutico El Trocadero en la promoción de los deportes náuticos y en la organización de eventos que contribuyen a proyectar la imagen de Puerto Real más allá de sus fronteras. Asimismo, agradeció la colaboración de la Diputación de Cádiz y de la Federación Andaluza de Vela que, junto al Ayuntamiento de Puerto Real, apoyan un año más esta cita con el deporte náutico.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a acercarse durante esos días al entorno de la competición para disfrutar de una imagen ya tradicional en estas fechas: decenas de embarcaciones surcando las aguas de la bahía en un espectáculo deportivo y visual único.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real