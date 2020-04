El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Concejalía de Educación e Infancia, está impulsando la difusión de un canal de YouTube promovido por Unicef donde los protagonistas son niños, niñas y adolescentes que a través de sus propios vídeos cuentan cómo están viviendo el confinamiento en casa. La idea es hacer propuestas de lo que a ellos les ha gustado, enseñando lo que saben hacer o dando ideas de cómo pasar buenos ratos.

Los vídeos saldrán en Clip Club TV, un programa de YouTube diferente y diario en Youtube donde los niños y niñas nos contarán que hacen estos días y darán ideas a otros niños y niñas para pasar la cuarentena.

¡Instrucciones para que los vídeos te queden de lo más pro!:

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

– Grábate con el móvil, la tableta o el ordenador

– Hazlo en formato horizontal

– Procura que a tu alrededor no haya mucho ruido, así podremos escucharte mejor

– Evita el contraluz (no grabes de espaldas al sol)

– Mira a la cámara, pero intenta ser natural, como si lo explicaras a tu familia, a tus amigos…

– Procura que los vídeos no sean muy largos (como mucho, un minuto y medio) ️

Para subir los vídeos te lo ponemos muy fácil:

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Conéctate a www.clipclubtv.com y cuéntanos tu historia.

La propia página te indicará las condiciones de cesión de las imágenes y la política de protección de datos, ¡no te olvides de leerlas! https://youtu.be/zDZ8XTCp8rM

FUENTE: Ayto. de Puerto Real