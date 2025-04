El Ayuntamiento de Puerto Real exige a Diputación que asuma sus competencias en desbroces en El Marquesado y La Chacona

El Ayuntamiento de Puerto Real ha vuelto a solicitar a la Diputación de Cádiz que asuma sus competencias en materia de desbroces en las zonas de El Marquesado y La Chacona.

A pesar de haber realizado esta solicitud el pasado mes de febrero, la institución provincial aún no ha cumplido con sus responsabilidades en esta materia.

Antonio Gil, responsable municipal de Infraestructura Verde y Azul, ha señalado que desde el Ayuntamiento se han remitido varios escritos a Diputación solicitando para Puerto Real el mismo trato que Chiclana. «Los vecinos y vecinas de La Chacona y la parte de El Marquesado que corresponde a Puerto Real se sienten discriminados ante la dejadez de Diputación. La Asociación Virgen de Fátima de La Chacona argumenta que Diputación no viene a la zona y cuando lo hace una vez al año, no son efectivos. La Asociación de Vecinos de San Juan de El Marquesado comenta que no vienen a desbrozar mientras ven que en los tramos de Chiclana están siempre limpias las canalizaciones y desbrozados los terrenos anexos a la carretera», declaró Gil.

Gil y personal técnico del área de Medio Ambiente se han desplazado en varias ocasiones a las zonas en cuestión para comprobar el estado en el que se encuentran, constatando que no se han realizado los trabajos de desbroce que corresponden a Diputación por ser carreteras de su competencia.

El edil recuerda que desde el Ayuntamiento de Puerto Real se ha actuado en varias ocasiones para adecentar las zonas empleando sus propios recursos, ya que las comunicaciones enviadas a Diputación de manera periódica han sido ignoradas. A esto se suman las comunicaciones a Carreteras del Estado, que “aunque siempre han contestado, tampoco han aportado soluciones”.

Antonio Gil subraya la importancia de mantener limpias las canalizaciones para evitar la acumulación de agua y restos vegetales cada vez que llueve, como ha ocurrido recientemente. Además, añade que la limpieza de las canalizaciones es fundamental para evitar la retención de aguas estancadas que provocan la proliferación de mosquitos. Por otra parte, destaca la necesidad de desbrozar las zonas cercanas a la carretera para prevenir problemas de visibilidad en el tráfico y reducir el riesgo de incendios que la maleza supone en estas fechas, cuando las temperaturas empiezan a aumentar. «Es fundamental que Diputación cumpla con sus responsabilidades y actúe de inmediato para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas de estas zonas».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real