El AMPA Los Lápices denuncia problemas de limpieza y seguridad en el IES Antonio Muro

La AMPA Los Lápices del Instituto Profesor Antonio Muro ha denunciado públicamente la existencia de deficiencias en el servicio de limpieza y posibles problemas de seguridad en el centro educativo. El colectivo de familias ha trasladado su preocupación a la Delegación de Educación y solicita medidas urgentes.

Según explican desde la asociación, “la AMPA Los Lápices del Instituto Profesor Antonio Muro denuncia deficiencias graves en la limpieza por parte de la persona contratada por la delegación, y falta de seguridad en el centro”. En este sentido, los padres y madres reclaman “el cambio inmediato de la persona de la limpieza contratada por la misma delegación, ante el estado de las instalaciones y comportamientos que consideran incompatibles con un entorno escolar”.

Deficiencias en el servicio y preocupación por el entorno

Desde el colectivo aseguran que la situación afecta especialmente a determinadas zonas del instituto. Así, advierten de “una situación de ‘abandono y riesgo’ que atraviesan parte de las instalaciones educativas”, donde “la falta de higiene en la planta baja es solo la punta del iceberg de un problema más profundo relacionado con la idoneidad de la persona asignada para estas tareas”.

En relación al estado del centro, indican que “el estado de limpieza de la zona correspondiente al empleado de la Delegación es deplorable, afectando al día a día del alumnado”. No obstante, subrayan que la mayor inquietud entre las familias está vinculada al comportamiento del trabajador, ya que “el comportamiento del operario del servicio, cuyo horario de trabajo coincide con la presencia de menores en el centro” genera preocupación.

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El comunicado recoge además que “hemos detectado conductas que consideramos incompatibles con el entorno de protección que debe ser un instituto. Se han reportado episodios de actitudes erráticas y una falta de condiciones adecuadas para el desempeño de funciones en contacto con menores de edad”.

Llamamiento a la Delegación Provincial

Las familias aseguran que ya han trasladado estas incidencias tanto a la dirección del centro como a la Delegación Provincial de Educación, con el objetivo de garantizar que “el personal que transita por el centro cumpla con los estándares de profesionalidad y seguridad exigidos por ley”.

Asimismo, matizan que “no estamos juzgando la vida privada de nadie, sino exigiendo que quien trabaje rodeado de niños y adolescentes esté en plenas facultades y no suponga un factor de inquietud para los padres”.

Posibles movilizaciones

Ante la falta de respuesta, el AMPA no descarta nuevas acciones. En concreto, advierten de que “de no producirse un cambio inmediato en la asignación de la persona o en la supervisión del servicio por parte de la administración competente, las familias no descartan iniciar movilizaciones o elevar la queja a instancias superiores”.

Finalmente, el colectivo insiste en la urgencia de actuar y concluye que “la seguridad y la salud de nuestros hijos no son negociables. Esperamos que la administración actúe de oficio antes de que tengamos que lamentar incidentes mayores”.