El Ayuntamiento de Puerto Real visita el Cementerio de San Roque con motivo del Día de la Madre

La concejala de Promoción y Vida Saludable del Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena, ha visitado este domingo 3 de mayo el Cementerio Municipal de San Roque junto al gerente de Cemabasa, José Luis Ferrer, para conocer las iniciativas puestas en marcha con motivo del Día de la Madre y revisar las mejoras que se están incorporando en el recinto funerario.

En la entrada del cementerio se ha instalado un corazón con piedras y una cesta con lápices para que las personas que acudieron a recordar a sus familiares pudieran dejar mensajes escritos sobre las piedras, una propuesta pensada para acompañar a las familias en una jornada de recuerdo y afecto.

La visita sirvió para recorrer la nueva sala aconfesional del tanatorio municipal, un espacio de decoración neutra que puede adaptarse a distintos ritos y creencias. Ferrer informó también del estado de la renovación del horno crematorio, que ha recibido un nuevo cuadro, ladrillo refractario y una intervención integral, dentro del mantenimiento que requiere este servicio para su correcto funcionamiento.

Cemabasa confirmó que la creación del cementerio de animales se encuentra en su fase final y que la obra del jardín para el depósito de cenizas comenzará en breve. Este espacio permitirá a las familias depositar las cenizas tras una incineración, si así lo desean, en un entorno habilitado para ello.

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Además, el gerente explicó que ya está en marcha el Protocolo Haru, firmado con el Ayuntamiento de Puerto Real en junio de 2025, y que ya se han producido las primeras despedidas de animales a sus dueños y dueñas.

Virginia Mena señaló que «se trata de iniciativas que mejoran la atención a las familias y que responden también a nuevas realidades sociales, con servicios más humanos y más cercanos».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real