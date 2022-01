CTM denuncia en fiscalía la actuación de las fuerzas de seguridad durante la huelga del metal

4. Por último, se denuncia las selectivas y discriminatorias detenciones de seis vecinos del barrio del Río San Pedro que se produjeron el día 16 de diciembre de 2021 en sus domicilios sin existir ninguna resolución judicial que lo ordenara. Estas detenciones se llevaron a cabo con absoluto incumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con lo establecen las propias Instrucciones Internas de la Policía. En este caso se da la absurda circunstancia que las detenciones no tuvieron como objetivo conducir a los detenidos ante la Autoridad Judicial si no simplemente entregarle la citación judicial para que acudieran al Juzgado de Instrucción nº 2 de Puerto Real semanas más tarde.

