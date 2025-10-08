CSIF celebra la firma del contrato para construir dos buques en Navantia Puerto Real

La sección sindical de CSIF en Navantia Puerto Real ha mostrado su satisfacción por la firma, ayer, del contrato para construir dos buques de acción marítima (BAM) en sus astilleros, por parte del Ministerio de Defensa y la empresa pública estatal, que supondrá unos 2.000 empleos anuales (entre directos, indirectos e inducidos) hasta el año 2030.

El sindicato, que ostenta la presidencia del comité de empresa de Navantia Puerto Real, ha señalado que «lleva años reclamando y luchando en cada negociación para que los astilleros retomen la construcción naval, más allá de los proyectos de energías verdes que apenas aportan un 20% del empleo que genera la construcción de grandes buques. De esta manera, se da un espaldarazo a la gestión negociadora de este sindicato».

Para CSIF, «por fin la empresa ha entrado en razón y pone a Navantia Puerto Real en el lugar que le corresponde».

«Esta noticia supone el inicio de una nueva etapa, en la que se va a generar trabajo de calidad, se aumentará la plantilla, se atraerán inversiones y se pondrán a punto las instalaciones, que estaban siendo infrautilizadas», señalan desde la sección sindical.

