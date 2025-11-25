Puerto Real estrena gafas mágicas para vivir la Navidad de una forma diferente

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Cultura y Fiestas, ha lanzado una original iniciativa para estas fiestas: gafas navideñas que transforman la experiencia del alumbrado, ofreciendo efectos especiales en las luces instaladas en la ciudad.

La ciudadanía podrá recoger sus gafas en el comercio local, incentivando así las compras de proximidad. El objetivo es que los vecinos las lleven al encendido oficial del alumbrado, previsto para el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, y que disfruten con ellas durante toda la Navidad.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca sumar una novedad a la programación navideña y, sobre todo, impulsar el comercio local, animando a la ciudadanía a entrar en los establecimientos para conseguir sus gafas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real