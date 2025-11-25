15.1 C
Puerto Real
martes, 25 noviembre, 2025
spot_img
InicioLocal

Puerto Real estrena gafas mágicas para vivir la Navidad de una forma diferente

Redacción
By Redacción
0
86

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Cultura y Fiestas, ha lanzado una original iniciativa para estas fiestas: gafas navideñas que transforman la experiencia del alumbrado, ofreciendo efectos especiales en las luces instaladas en la ciudad.

La ciudadanía podrá recoger sus gafas en el comercio local, incentivando así las compras de proximidad. El objetivo es que los vecinos las lleven al encendido oficial del alumbrado, previsto para el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, y que disfruten con ellas durante toda la Navidad.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca sumar una novedad a la programación navideña y, sobre todo, impulsar el comercio local, animando a la ciudadanía a entrar en los establecimientos para conseguir sus gafas.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Constituido el noveno Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia en Puerto Real
Artículo siguiente
Iniciados los trabajos de renovación de las baterías de las farolas fotovoltaicas en la Avenida de la Universidad
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.