CGT enseñanza Cádiz denuncia que el cierre de los comedores escolares dejó sin comer a cerca de ochenta alumnos en Puerto Real. CGT afirma que, “ante el silencio de las administraciones, una red solidaria de voluntarios y voluntarias está alimentando a estas familias”.

“Puerto Real se ha quedado fuera del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (PRAY/SYGA) de La Junta de Andalucía y desde hace hace un mes, vecinos y comerciantes de Puerto Real han puesto en marcha una red solidaria que está alimentando a 80 escolares al día”.

“Esta iniciativa solidaria arrancó en el restaurante Amura el día 29 de abril; el 12 de mayo se trasladaron al Colegio Público Reyes Católicos y desde entonces, cada mañana, cocineros voluntarios acuden a la cocina del colegio y preparan menús para cerca de 80 escolares de Puerto Real. A día de hoy, nadie sabe aún si se dará una solución a este tema ni cuándo”.

“Ante esto, nos surgen muchas preguntas:

¿Qué trámite o excusa burocrática puede justificar que esté pasando esto en un contexto tan duro como el que estamos viviendo? ¿Qué clase de prioridades han marcado las instituciones que nos gobiernan como para que unos plazos o un trámite burocrático no realizado, deje sin comida a 80 niños en Puerto Real, entre otras localidades?”.

“Esto nos muestra una vez más que, cuando la población más lo necesita, las instituciones no están ni se las espera. Es curioso ver el silencio con que el Ayuntamiento está observando la situación, tratándose de la institución más cercana a la ciudadanía, la que más palpa la realidad y, sin embargo, la menos útil de todas para encontrar soluciones”.

“Es indignante que la Junta de Andalucía simplemente se lave las manos ante el problema, no responda, no recule y abandone a su suerte a quienes lo están pasando mal, como si no fuera su problema. Pero entonces, si las instituciones que nos gobiernan están tan burocratizadas y ajenas a los problemas de la gente, cabe pregunterse ¿para qué están?”.

“Y si sólo son maquinarias de márketing político y nichos de poder, pero en los momentos difíciles no son útiles para lo que realmente importa ¿para qué las queremos? Una vez más, son las iniciativas solidarias las que salen al rescate, el pueblo salvando al pueblo”.

“Una cosa está clara: no hay excusa, estas familias deben ser atendidas y no hay razón válida para lo que está ocurriendo. Esto es lo que piensan los voluntarios que cada día entran en la cocina del Colegio Reyes Católicos para cocinar más de 80 menús diarios y repartirlos a quienes los necesitan, todos los días, cada mañana desde que empezó la cuarentena”.

“Por eso desde CGT no vamos a mirar a otro lado ni vamos a guardar silencio. Queremos una solución inmediata, exigimos que se atienda esta situación por las autoridades competentes y, si no, que asuman su incompetencia y dimitan de sus cargos”.

FUENTE: CGT Enseñanza Cádiz

