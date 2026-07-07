El PSOE Puerto Real denuncia «el verano fantasma del gobierno de Aurora Salvador»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado «la absoluta falta de planificación del Gobierno municipal de Aurora Salvador» ante el inicio del mes de julio «sin una programación de verano a la altura de lo que merece la ciudad».

Para los socialistas, Puerto Real «vuelve a afrontar la temporada estival marcado por la improvisación y la ausencia de un proyecto claro, perdiendo una oportunidad única para dinamizar la economía local, apoyar al comercio y la hostelería y ofrecer alternativas de ocio, cultura y deporte para vecinos y visitantes».

«Nos prometieron que este sería el mejor verano de la historia de Puerto Real y lo único que tenemos es un verano fantasma. Hemos llegado al mes de julio sin una programación clara, sin planificación y sin un proyecto que ilusione a la ciudadanía. Una vez más, el Gobierno de Aurora Salvador demuestra que vive de los anuncios, pero no de la gestión. Las actividades de verano no se improvisan, se preparan durante meses, y la realidad es que no han hecho su trabajo», ha afirmado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Desde el PSOE han querido reconocer expresamente el «enorme esfuerzo que realizan las asociaciones vecinales, entidades culturales, clubes deportivos y colectivos sociales del municipio, que volverán a sostener buena parte de la actividad del verano gracias a su compromiso y dedicación. Puerto Real tiene la suerte de contar con un tejido asociativo extraordinario que mantiene vivo nuestro pueblo durante todo el año. Sin embargo, no es justo que sea siempre ese esfuerzo el que tape la falta de iniciativa del Ayuntamiento. El Gobierno municipal no puede utilizar el magnífico trabajo de nuestros colectivos para esconder su ausencia de gestión», señalan los socialistas.

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«El verano es una oportunidad para generar actividad económica, atraer visitantes y llenar nuestras calles de vida. Mientras otros municipios de nuestro entorno llevan semanas disfrutando de una programación consolidada, en Puerto Real seguimos esperando a que el Gobierno municipal empiece a trabajar. Nuestro pueblo merece un Ayuntamiento con planificación, ambición y capacidad de gestión, no un gobierno que siempre llega tarde y convierte la improvisación en su única forma de gobernar», ha concluido Carlos Salguero.

Para el PSOE de Puerto Real, esta situación refleja, una vez más, «la falta de liderazgo del equipo de gobierno de Aurora Salvador, incapaz de aprovechar el potencial del municipio para convertir el verano en un motor de actividad y de oportunidades». Los socialistas reiteran su compromiso de «seguir defendiendo un modelo de ciudad dinámico, participativo y con una programación que esté a la altura de lo que Puerto Real y sus vecinos merecen».

FUENTE: PSOE Puerto Real