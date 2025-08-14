AxSí critica duramente la subida de los sueldos del equipo de gobierno en un 0,5%

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha hecho público un decreto de Alcaldía en el que se “actualizan” los salarios del Equipo de Gobierno en un 0,5% con carácter retroactivo desde enero de 2024, lo que, según sus palabras, supone “una subida de sueldos a todas luces insolidaria” en un momento en el que persisten las dificultades con las nóminas de los trabajadores municipales.

Fernández considera que este incremento llega “mientras la alcaldesa por decreto continúa subiendo su sueldo y el de sus compañeros como un capricho de verano, evitando así que tenga conocimiento público, haciendo lo posible para ocultarlo a la ciudadanía”.

Críticas por la rapidez en la gestión del decreto

El edil ha ironizado sobre la celeridad con la que se ha ejecutado la medida, asegurando que “si de lo que se trata es de sus propios bolsillos todo se gestiona rápidamente y sin ninguna excusa”.

El portavoz recuerda que la medida llega en un momento de malestar creciente entre los sindicatos, motivado por la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento, que, según afirma, está provocando carencias en los servicios públicos. Entre ellas, cita problemas en la plantilla de la Policía Local, la suspensión de actividades de verano por falta de personal y un contexto que, a su juicio, “pone en jaque la gestión municipal mientras que el Gobierno de Aurora Salvador se preocupa en subirse los sueldos con una alevosía inaudita en este Ayuntamiento”.

PUBLICIDAD

“Problemas que se duermen en un cajón”

Para Fernández, el decreto evidencia que “la gestión que les interesa se prioriza con decretos, mientras que los problemas diarios como es el del personal municipal se duermen en un cajón con promesas de solución que no llegan a ninguna parte”.

El portavoz acusa al actual gobierno —formado por Confluencia y Adelante— de ser “caprichoso e insolidario” y de no estar “a la altura de lo que esta ciudad se merece”.

Asimismo, recuerda que, al no existir pluses ni conceptos variables en las nóminas de la alcaldesa y los concejales, “éstos reciben íntegramente y sin reducción su retribución mensual, y haciéndose valer de la ley, que permite seguir subiendo el sueldo, lo aprovechan en beneficio propio y mediante decreto”. Fernández opina que la medida podría haberse paralizado “hasta la resolución de un conflicto laboral que ya se está alargando demasiado”.

Petición directa a la alcaldesa

Para concluir, el portavoz de Andalucía Por Sí ha pedido a la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, que “encabece ella misma la resolución del conflicto laboral del Ayuntamiento” y que centre sus esfuerzos en “los problemas de la ciudadanía a la que representa” en lugar de en “los intereses particulares de los miembros de la Confluencia y Adelante”.