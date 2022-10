AxSí anuncia la ruptura del pacto con el PSOE en Puerto Real

El modelo de ciudad que defiende Andalucía Por Sí para Puerto Real en estos tiempos de dificultad social y económica precisa de medidas dinamizadoras que no recoge el documento aprobado en la mañana de hoy. No obstante, los andalucistas han permitido que el presupuesto se apruebe para no bloquear la gestión municipal.

Este distanciamiento se ha hecho evidente en el pleno del día de hoy en el que AxSí no ha apoyado el documento al no haberse gestado siguiendo los cauces establecidos en el marco del acuerdo de Gobierno suscrito entre ambas formaciones.

