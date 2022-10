La oposición califica de “teatrera, electoralista, previsible e interesada” la ruptura de PSOE y AxSí

“Amaya sabía perfectamente con quien pactaba y por eso en campaña dijo que no gobernaría con ellos. Ahora está recogiendo los frutos de ese torticero acuerdo. Los andalucistas van a lo suyo. No miran por Puerto Real sino por sus propios intereses electorales. Saben que se acercan las elecciones y que es el momento de distanciarse todo lo posible del gobierno socialista y de confundir a la gente intentando parecer que no han gobernado estos tres años”, inciden.

“Posiblemente no le queden en el tintero mayores ni mejores proyectos de última hora, una vez solventado el presupuesto. La misma alcaldesa da a entender tácitamente que lo que le queda es funcionamiento de rutina y poco más. Por parte de Izquierda Unida, mantenemos nuestra responsabilidad de oposición, presentado iniciativas, apoyando lo que sea beneficioso para nuestro pueblo y rechazando aquello que resulte perjudicial y exigiendo que lo que queda hasta las elecciones no se convierta en tiempo de paseos electorales ni en tiempo muerto para Puerto Real”, finalizan.

