Aurora Salvador recibe al pregonero de la Navidad y a la Estrella de Oro

Redacción
By Redacción
La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha ofrecido una recepción en la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús al periodista José Antonio Piñero Gutiérrez, pregonero de la Navidad 2025, y a Antonio Fernández Velasco, quien ha sido distinguido con la Estrella de Oro en estas fiestas.

En el encuentro, en el que también participó la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, se abordaron aspectos relacionados con la celebración navideña, la ilusión con la que ambos protagonistas afrontan de una parte, la oportunidad de ofrecer el pregón de las fiestas, y de otra, el reconocimiento público a veinticinco años vinculado a la tradición navideña local como belenista.

Aurora Salvador expresó el agradecimiento institucional, tanto a Piñero como a Fernández, por su implicación con el municipio en estas fechas tan entrañables.

El pregón de la Navidad se celebrará mañana viernes, 12 de diciembre, a las 19:00 horas en el Teatro Principal. La entrada será mediante invitaciones, que han estado disponibles en taquilla en días anteriores. Durante el acto se hará entrega oficial de la Estrella de Oro de la Navidad 2025.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
La Cartera Real visitará Puerto Real el próximo domingo 14 para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

