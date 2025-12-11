Celia Ruiz engalana el sonido navideño con «Navidad, Navidad»

La Navidad iluminó Puerto Real el pasado 28 de Noviembre con el encendido del alumbrado extraordinario por las calles del municipio. Sin embargo, hubo alguien que quiso adelantarse en sus presentes navideños. Esa fue Celia Ruiz, cantante y compositora puertorrealeña, quien publicó su último sencillo «Navidad, Navidad».

“Navidad, Navidad” es un villancico que ya puede escucharse en todas las plataformas y que llega acompañado de un cuidado videoclip dirigido por Guille Marín y Jorge Parejo, inspirado en la estética televisiva navideña de los años 50. Con influencias de jazz, R&B y pop contemporáneo, el tema refleja la sensibilidad habitual de la artista puertorrealeña y rinde homenaje a la Navidad en familia. Este lanzamiento marca además el inicio de una nueva etapa creativa para la cantante, que continúa trabajando en su próximo álbum previsto para 2026, consolidando así su crecimiento artístico y su presencia en la escena musical andaluza.

Puerto Real Hoy: Celia, acabas de lanzar “Navidad, Navidad”. ¿Qué te inspiró a crear una canción específicamente para estas fechas?

Celia Ruiz: Siempre he sentido que la Navidad tiene una energía muy especial, una mezcla entre nostalgia, luz y ganas de volver a casa (he vivido 5 años fuera y estas fechas significaban eso). Tenía muchas ganas de escribir algo que capturara esa sensación, pero desde un sonido que me representara de verdad. Quería hacer un villancico que sonara actual, cálido y mío, sin perder la magia de estas fechas

PUBLICIDAD

PRH: ¿Cómo definirías el sonido y la esencia de este nuevo tema navideño?

CR: Es un villancico con influencias de jazz y R&B, muy luminoso y rítmico. El videoclip tiene ese toque retro de los especiales navideños de los 50, pero llevado a un sonido contemporáneo. La esencia es festiva, elegante y alegre, como una invitación a bailar y a volver a brillar durante estas fechas

PRH: ¿Qué mensaje o emoción te gustaría que el público reciba al escucharla?

CR: Me gustaría que la gente sienta calidez, ganas de celebrar y de conectar con los demás. Para mí esta canción habla de volver a casa (no solo físicamente, sino emocionalmente), y espero que quienes la escuchen encuentren un momentito de luz y de alegría.

«Es muy fuerte ver algo que tenías en tu cabeza materializarse».

PRH: ¿Cómo fue el proceso de composición y producción? ¿Nació en estas fechas o era una idea que llevabas tiempo guardando?

CR: Llevaba mucho tiempo pensando en hacer un villancico, yo tenía una letra escrita, hablé con Rafa Foncubierta y en una tarde compusimos la música. Todo fluyó muy rápido, como si la canción quisiera salir sola. La composición llegó casi de una sentada y la producción fue muy natural, todo encajó desde el principio

PRH: ¿Con quién has trabajado en la producción musical del single y cómo ha sido esa colaboración?

CR: He trabajado con Rafa Foncubierta, que ha sido el productor musical del single. Con él siempre es muy fácil encontrar el equilibrio entre lo que imagino y lo que finalmente suena: entiende a la perfección mi estilo y cuidó cada detalle para que “Navidad, Navidad” tuviera esa mezcla tan especial entre lo retro y lo actual.

Además, he tenido la suerte de contar con un equipo de músicos increíbles, que aportaron mucha calidez y musicalidad al tema. Cada instrumento está tocado con intención, con mimo, y se nota en el resultado final.

Grabamos en Grabaciones Sumergidas, un estudio que ya siento un poco como casa. El ambiente fue súper creativo y acogedor, y eso hizo que la producción fluyera con mucha naturalidad. La colaboración ha sido muy bonita y muy orgánica, y creo que se refleja en la canción.

«lo que me llevo de Puerto Real es su gente»

PRH: ¿Hubo algún momento especial o anecdótico durante la grabación que recuerdes con cariño?

CR: Creo que guardo en mi cabeza el momento que entré al estudio y escuché por primera vez a Rafa (pianista y productor), Javi Bermúdez (bajo) y Denilson Santos (batería) tocar juntos la canción, pensé “ya está”. Es muy fuerte ver algo que tenías en tu cabeza materializarse.

PRH: Eres una artista muy querida en Puerto Real. ¿Qué papel juega tu tierra en tu música y en este lanzamiento navideño?

CR: Puerto Real es el lugar donde crecí y donde nació mi relación con la música. Aunque mi trayectoria se ha ido desarrollando fuera y no siempre he sentido un apoyo institucional, mi tierra sigue formando parte de mí. Al final, lo que me llevo de Puerto Real es su gente, mis recuerdos y esa sensibilidad que se queda pegada cuando creces cerca del mar.

En este lanzamiento navideño hay mucho de eso: de volver a las raíces, de valorar lo que uno es y de celebrar el camino, incluso cuando toca construirlo casi sola. Y ese aprendizaje también forma parte de mi música.

PRH: ¿Tienes pensado presentar “Navidad, Navidad” en algún evento local o hacer algo especial con tus seguidores de Puerto Real?

CR: De momento no tengo previsto presentar “Navidad, Navidad” en ningún evento local, tampoco se me ha dado la oportunidad de hacerlo de manera oficial. Aun así, este año participaré en el pregón navideño de Puerto Real gracias a la invitación personal del pregonero, y ese gesto lo agradezco de corazón. No será una presentación formal del villancico, pero para mí tiene un significado muy especial poder llevar mi voz a mi tierra siempre que alguien piensa en mí y me abre la puerta. Ese tipo de apoyos, aunque vengan de personas y no de instituciones, son los que de verdad me tocan. PRH: ¿Qué significado tiene la Navidad para ti a nivel personal? CR: En una palabra: familia.

PRH: ¿Hay algún recuerdo navideño de tu infancia que haya influido en esta canción?

CR: Cuando pienso en Navidad, el recuerdo que me viene es con mis primos en casa de mis abuelos, y cantando villancicos en la mesa con mi abuelo Julio. Obviamente todo esto ha influido en la canción… “al fin ya sé que yo estoy en casa”.

PRH: ¿Qué sueles escuchar tú en estas fechas? ¿Alguna canción o artista navideño favorito?

CR: En estas fechas escucho villancicos, y últimamente el disco de Tori Kelly de Navidad, “A Tori Kelly Christmas”, me encanta, tiene un rollazo increíble.

PRH: 2026 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué proyectos musicales tienes preparados para el nuevo año?

CR: Para 2026 espero seguir sacando canciones nuevas, y ojalá poder sacar mi nuevo disco con canciones en español, estamos trabajando en ellos con mucha ilusión y ganas.

PRH: ¿Veremos más temas festivos o este lanzamiento marca un punto especial en tu trayectoria?

CR: No lo sabemos jaja, es cierto que la acogida ha sido muy bonita, e inesperada. Nos lo hemos planteado, pero quizás ya para próximos años, ahora queremos disfrutar de esta “Navidad, Navidad”.

PRH: ¿Qué te gustaría decirles a tus seguidores en estas fiestas y a quienes descubran tu música con este nuevo tema?

CR: A mis seguidores me gustaría decirles gracias. Gracias por acompañarme un año más, por escuchar mi música con tanto cariño y por hacerme sentir que todo esto merece la pena.

Estas fiestas son un momento para parar un segundo y valorar lo que tenemos cerca, y yo me siento muy afortunada de tener una comunidad tan bonita apoyándome.

Y para quienes me descubran ahora con “Navidad, Navidad”, ojalá esta sea solo la primera de muchas canciones que compartamos.

Que este tema les traiga luz, ganas de bailar y esa sensación de hogar que todos buscamos en Navidad.

De corazón, espero que estas fiestas estén llenas de música, alegría y gente que les quiera bien