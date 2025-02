Alcaldesa, con permiso, un puertorrealeño.

El cuarteto del Gago será el que pregone el carnaval de Puerto Real. Esta ha sido la noticia que me vuelve a hacer reflexionar sobre nuestro pueblo o, mejor dicho, sobre nuestro equipo de gobierno. Jamás pondré en entredicho ni la calidad del grupo pregonero, ni su capacidad carnavalera, porque sus premios y trayectoria los avalan. Además, todo aquel que quiera disfrutar de esta fiesta multicultural, diversa, plural e inclusiva, en mi tierra, bienvenido sea. Nunca me posicionaré en postulados que puedan ser integristas, xenófobos o racistas.

Eso sí, si el carnaval es de Puerto Real… ¿De verdad que no hay un puertorrealeño/a con capacidad para realizar dicho pregón? No soy carnavalero por excelencia, pero siento profundamente las festividades de mi localidad.

El carnaval de Puerto Real ha estado en horas bajas muchos años. No son pocas las voces que se han alzado para denunciar las dificultades y las circunstancias adversas que esta fiesta está sufriendo a lo largo del tiempo. Muchos han sido los que, año tras año, han prestado sus voces y, sobre todo, su tiempo para enriquecer esta fiesta, pasando por épocas de penurias y calamidades.

Pues bien, cuando parece que las circunstancias mejoran, se constituye la Asociación de Autores y Componentes del Carnaval de Puerto Real (un OLÉ por ellos) o cuando hasta Tele Puerto Real crea un programa de TV conmemorando a la Peña El Tango, llega el equipo de gobierno y no ve capacitado a nadie de la Villa para que pregone el carnaval de Puerto Real. Ante esta situación, solo me queda pensar dos cosas: o deciden sin pensar o piensan que no existe conciencia ni capacidad, por parte de los puertorrealeños carnavaleros, de pregonar.

Ambos casos me parecen horribles, pero, a la vez, mi extrañeza se aminora cuando observo el modus operandi del equipo de Aurora Salvador, basado en: si beneficia a las fiestas o actividades culturales de Puerto Real, iré en su contra.

Por cierto, in extremis tendremos actividades peñistas durante este carnaval, porque el equipo de gobierno hasta última hora, de prisa y corriendo, ha venido a bien tener la dignidad de aportar su grano de arena para que las peñas celebren sus eventos gastronómicos. Hasta que las asociaciones no se han plantado, el equipo de gobierno no ha reaccionado. En cambio, no tuvieron ningún reparo en traer a un pregonero de fuera con el GASTO presupuestario que ello conlleva.

Así que alcaldesa, ya es hora de que sepas que:

Menos Gagos y más Tabike, Aurora.

Menos Gagos y más Ana Montesinos, Aurora

Menos Gagos y más Patricia Jurado, Aurora.

Menos Gagos y más Pedrito Campos, Aurora.

Menos Gagos y más Antonio Toledo, Aurora.

Menos Gagos y más Lagarditas, Aurora.

Menos Gagos y más Juan Cárdenas, Aurora.

Y así, un sinfín de nombres. En definitiva, vamos a mirar por nuestros carnavaleros, vamos a valorar sus capacidades, vamos a darle su sitio y vamos a ponernos serios, que esto es carnaval.