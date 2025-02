En inercia sin conductora

Estamos acercándonos a la mitad de la legislatura municipal. La ilusión primitiva de aquel mes de junio, ha sido sucedido por el desencanto. Culpable, Puerto Real no tiene Equipo de Gobierno. Tajante, pero real.

Todos manifestamos que la administración municipal, el ayuntamiento, es la más cercana al ciudadano, al vecino y a la vecina, lo cual es algo real y práctico. El primer lugar, por lo general, donde va a protestar o reclamar algo es el ayuntamiento, dado que él tiene muchas competencias y en el resto competencial es el gran interlocutor ante las demás administraciones públicas del estado. Por ello, desde un Equipo de Gobierno no se puede decir, esto no es mi competencia, sin haber pedido o solicitado a la administración pública competente la solución.

Esta inacción es dolosa, la estamos sufriendo de diversas formas. Creo que los ejemplos hablan solo. Explico, no tenemos Presupuesto Generales Anuales, segundo año, el principal elemento normativo de cada legislatura, es el programa de trabajo anual. No se debe estar todo un año a base de modificaciones de crédito, un continuo parcheo.

Otra inacción es la dificultad que tiene este Equipo de Gobiernos para solicitar subvenciones de otras administraciones públicas, se pasan los plazos y no se solicitan. No hay interés parece, la cuantía de todo lo no solicitado sería bochornosa. Además, problemas de las ayudas o subvenciones que da el ayuntamiento, como a las asociaciones deportivas y carnavalescas, siempre hay algún problema de plazo o de otro tipo con la intervención municipal. ¿No hay un calendario de las actividades de cada año?, ¿no se asesoran antes de gestionar?.

Algo parecido es la inactividad activa, quitar la celebración de San Antón, con un razonamiento pueril en la nota de prensa o tener cerrada la Oficina de Turismo.

Da la impresión de un Equipo descabezado, lo cual aumenta con el último caso. Finalizado el pleno Ordinario de Enero, en la intervención correspondiente a los vecinos, se quiso saber quién era el concejal, que había mandado quitar el segundo apellido de la denominación municipal de una plaza, Manuel Bermúdez Aleu, realizado por empleados municipales. Si el comienzo de este asunto era asombroso, el desarrollo de la intervención fue a más. Pues la acción se hizo con base a la Ley de la Memoria Histórica, cuando esta persona era hijo de un afectado, dado que su padre fue fusilado por los sublevados y lógicamente tendría sus secuelas sicológicas.

Inasumible la aplicación a una víctima es la Ley de la Memoria Histórica, además fue una denominación puesta por petición popular, con firmas de aproximadamente la mitad de la población de esta ciudad. Fue funcionario del Ayuntamiento, con un espíritu servicial y ayuda a sus vecinos, muy querido.

A todo esto, se le acusaba de haber sido de la Falange en su juventud, parece ser confundiéndolo con haber sido portero de un local de la Organización Juvenil Española. No se puede olvidar el contexto histórico, eran años en que todo el ocio juvenil, deportivo, etc. se movía en ámbitos del Movimiento o la Iglesia Católica. Todo esto se realizó sin realizar un solo inició de un expediente administrativo, de una investigación, como señala la Ley de la Memoria Histórica, o sea sin un solo papel, ¿estamos hablando de un posible acto de prevaricación?. ¿Dónde está la trasparencia en la gestión?,

No hecho la culpa exclusivamente al concejal de Adelante Andalucía, novel, que pidió perdón públicamente, pero sí es una muestra de que el Equipo de Gobierno está descabezado. La alcaldesa no dijo nada en ningún sentido, parecía que los hechos habían ocurrido en otro ayuntamiento.

El Alcalde-Presidente es el que da las competencias a los concejales y también se los puede quitar. Es la directora del Equipo de Gobiernos y la responsable, por tanto, de todo. Prueba que tras la dimisión del concejal de deporte, ella tiene sus competencias, dado que todavía no ha firmado un Decreto de delegación de competencias.

Quedan dos años largos, la alcaldesa debe dar explicaciones si va a realizar cambios, ¿en su estrategia?, ¿en el equipo de gobierno?, ¿en sus protocolos de actuación?, o va a seguir como sino pasara nada y consumiendo meses y problemas, por el olvido.

La administración municipal debe caracterizarse por la gestión concreta, más alla que por ideología, y creo que en Puerto Real, varias ideas fuerzas son las que dominan ni siquiera ideología, siendo el guion. Este vacío e ineficacia, se va trasladando a los vecinos y vecinas, pero no sólo a ellos, lo malo que también afuera y Puerto Real pierde credibilidad.

Hay solución, si se quiere, un golpe en la mesa de ese grupo tan diverso.