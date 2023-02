Adelante Andalucía reclama la segunda fase del Trambahía para Puerto Real

El candidato de Adelante Andalucía Puerto Real, Antonio Gil, ha reclamado hoy a la Junta que el tranvía pase por Puerto Real después de que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya expresado la intención de estudiar la ampliación del tranvía en la segunda fase, hasta Jerez y que tendría paradas en Puerto Real y El Puerto.

Al respecto, Gil ha recordado la “histórica carencia” del transporte público en Puerto Real que “sólo ha servido para incentivar el transporte privado, creando un círculo vicioso que ninguna administración rompe: a peor servicio, menos usuarios y, a menos usuarios, menos autobuses necesitan”. En la puesta en marcha del tranvía Cádiz-San Fernando- Chiclana, “se ha ninguneado a Puerto Real al no construir una parada en el polígono de Tres Caminos”, por eso, “es imprescindible que la Junta ponga en marcha la segunda fase, puesto que este proyecto serviría de verdad para potenciar el concepto de Bahía y uniría comarcas”.

Para el candidato de Adelante Andalucía, el transporte público en Puerto Real es una “historia de desagravios continuos”. Así, “los estudiantes de la UCA desde la inauguración de las instalaciones de la UCA en el Río San Pedro reclamando mejoras en el transporte público, que siempre va por detrás de las necesidades de los estudiantes”.

“El catamarán – ha recordado- tenía un presupuesto aprobado por la Junta en 2009 de cinco millones de euros para costear el barco y el embarcado; el catamarán se construyó y se pusieron en funcionamiento las líneas Cádiz- El Puerto y Cádiz-Rota pero el embarcadero del Río San Pedro nunca se hizo”.

El segundo puente, “tenía previsto el paso de Tranvía que beneficiaría a Puerto Real, pero no se ha construido su infraestructura y ninguno de los dos puentes – éste y el puente Carranza- son accesibles para bicicletas, lo cual hace que los puertorrealeños sean perjudicados y marginados con esta opción de transporte sostenible y gratuita”.

La comunicación de las barriadas, “es un auténtico punto negro”. Así, “colectivos del Río San Pedro llevan dos años reclamando una línea nueva de bus que una los centros de Cádiz y Puerto Real con parada en dicha barriada, y que este nuevo bus cogiera por el puente nuevo”. Y a pesar de su “idoneidad y su bajo coste, el Consorcio de Transportes ha dado como respuesta la puesta en marcha de un solo autobús con un solo trayecto y solo una vez al día entre Puerto Real-Cádiz, con salida en el barrio de Casines, pero no regresa”.

Con esta situación, “el usuario del transporte público en Puerto Real es lo que se llama un usuario cautivo, que es aquel ciudadano que utiliza el autobús, no por convicción ecologista o por ahorro económico, sino por imperativo vital, ya que no dispone de coche ni motocicleta, ni puede ir con otros ciudadanos compartiendo sus vehículos”. “Los puertorrealeños y las puertorrealeñas no se merecen este castigo continuo con la falta de transportes públicos que hacen que sus vidas dependan del transporte privado ante la nula respuesta de las administraciones. Desde Adelante Andalucía vamos a pelear porque Puerto Real sea un municipio sostenible, conectado con el resto de ciudades de la Bahía y entre sí”.

FUENTE: Adelante Andalucía