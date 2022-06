Vicente Fernández (PP): “El Ayuntamiento sigue sin gestión ni eficacia”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha señalado que “colocar toldos en la calle de La Plaza es una buena manera de apoyar a los sectores económicos de nuestro centro urbano. Al mismo tiempo, es crear un ambiente propicio para que los ciudadanos puedan pasear y acudir a comercios y hostelería, además de que para las personas de la tercera edad puedan salir de sus casas y puedan relacionarse como muchos realizan. Pasar por esta zona con esta ola de calor que hemos tenido, solamente hace unos días, era algo desolador, era como el desierto”.

Vicente Fernández indica que “valora, promoverá y defenderá que no sea solamente esta zona la que esté entoldada en nuestro municipio, pues es generar un buen ambiente de cara a vivir la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez el clima va siendo más duro, ya que el cambio climático es una realidad”. Así, Fernández critica que “no es asumible la falta de previsión del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Que se haga un plan para entoldar, se efectúe un expediente administrativo, que no creo que sea tan difícil, con una falta de previsión que provoca que se colocarán en el mes de septiembre”.

“Esperemos no haya ningún problema, si no será para el otoño. La falta de previsión hará que en los meses de fuerte calor en nuestra localidad, que son junio, julio y agosto, no habrá toldos. Lamentable, una muestra más como es la dirección y gestión política del equipo de gobierno, ya el colmo sería que se ponga y empiece en la época de lluvias, acabando el periodo de sequía que padecemos”.

“El anuncio de toldos para septiembre, como se ha extendido fuera de Puerto Real, ha servido para la sonrisa y la burla con nuestro ayuntamiento fuera de nuestra localidad. Con suerte servirá para alguna letra para el próximo carnaval. A la señora alcaldesa, como máxima responsable del Ayuntamiento, no le preocupa su gestión, la falta de eficacia de su trabajo, la imagen de poca seriedad que va dejando y su falta de rigurosidad. Señora Elena Amaya, usted se está haciendo famosa hasta fuera de Puerto Real, pero por desgracia para todos nosotros, no por nada bueno para nuestra Villa.”

FUENTE: PP Puerto Real

