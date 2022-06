Bronce absoluto para Iván Traverso en la prueba de Velocidad de Copa FEDME celebrada en Oviedo

La Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo –FAM- ha participado a lo largo de este fin de semana con trece deportistas en la segunda prueba de la Copa de España de Bloque y primera de Velocidad celebrada en Oviedo.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En la misma ha quedado demostrado que en la modalidad de Velocidad Andalucía cuenta con buenos y buenas especialistas. El puertorrealeño Iván Traverso ha logrado una excelente tercera plaza en la categoría absoluta con su mejor marca en competición oficial (6”89), mientras que Marina Hidalgo, en Sub 18, se ha impuesto en la prueba consiguiendo además su mejor marca personal (15”37).

Los 13 deportistas del PTD de la FAM y del CEEDA de Huelva han tenido una buena participación en el Palacio de los Deportes ovetense, ya que la meteorología obligó a B3 Sportainment, organizador del evento junto con la FEDME a levantar los muros en interior cuando la idea inicial era el de haber celebrado la competición en la plaza de la Catedral.

Escalada de Bloque y Velocidad a la vez han otorgado un plus de espectacularidad en Oviedo, en la que Iván Traverso Lebrón ha demostrado que a pesar de su juventud está preparado para competir al más alto nivel nacional en la modalidad de Velocidad. El puertorrealeño se impuso en la ‘lucha’ por el bronce al madrileño Miguel Gómez Barrios incluso habiendo sufrido un error en un apoyo que le hizo perder tiempo, pero seguido de una impresionante e incontestable remontada, mientras que el oro fue para el madrileño Alejandro Rivas al imponerse en la final al navarro Unax Uterga.

La otra gran alegría para la delegación andaluza la ofreció Marina Hidalgo Valderrábano al imponerse en la final Sub 18 a Natalia Valle con total autoridad y su mejor marca personal (15”37), mientras que la tercera plaza fue para Samara Ferragut al vencedor a Erika Casanueva. En Sub 18 masculino, Ignacio Sánchez García fue sexto.

En Bloque, otra vez Aitor Amaya López ha estado a un altísimo nivel, concluyendo la competición en una más que meritoria quinta plaza en Sub 14, categoría en la que tomaron parte 25 escaladores. Y mención también para Mar Carreño Escobar en Sub 18 con una séptima plaza y a muy poco de lograr su clasificación para competir en la final, o la octava plaza de Noa Persson Fernández en Sub 14.

Los demás resultados de la delegación andaluza en la prueba de Bloque han sido en Sub 14 FEM (12ª África Piédrola Sánchez y 24ª Paula Hernández Carballar), Sub 16 FEM (10ª India Persson Fernández), Sub 16 MASC (11° Juan Infante Miranda y 19° Fernando Prieto Prieto), Sub 18 FEM (13ª Marina Hidalgo Valderrábano), Sub 18 MASC (18º Ignacio Sánchez García), Absoluta FEM (14ª Conchita Ballesteros Pérez) y Absoluta MASC (29° Álvaro Páez Carabias).

La próxima cita con la competición nacional será en el CESA de Pamplona los días 1, 2 y 3 de julio.

FUENTE: Federación Andaluza de Montañismo

PUBLICIDAD