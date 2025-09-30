El Rock D’Aki 2025 se cancela definitivamente

La música local de Puerto Real sufre un duro golpe. La Asociación de Músicos de Puerto Real ha confirmado la cancelación definitiva del festival Rock D’Akí 2025, cuya celebración estaba prevista entre los meses de septiembre y octubre. La decisión, según ha señalado la entidad en un comunicado oficial, responde a motivos “estrictamente ajenos a la voluntad de nuestra Asociación”.

El Rock D’Akí, considerado uno de los pilares de la agenda cultural y musical de la localidad, había reunido en ediciones anteriores a grupos locales y regionales, consolidándose como escaparate del talento emergente y punto de encuentro para los amantes del rock en la Bahía de Cádiz.

Motivos de una cancelación “extremadamente difícil”

La Asociación ha explicado que la inviabilidad del evento se debe a una combinación de factores insalvables, entre los que destacan:

Deudas pendientes de ediciones anteriores, sobre las que aún no disponen de información clara sobre su liquidación.

Falta de medios humanos , imprescindibles para garantizar la organización, la logística, la calidad y la seguridad de un festival de esta envergadura.

Dificultad en la comunicación con la administración , considerada clave para sacar adelante un evento cultural de estas características.

La incertidumbre constante y el estrés de trabajar sin certezas sobre la viabilidad del festival.

“Pese al enorme esfuerzo y la ilusión depositada, la situación ha resultado insalvable”, subraya la nota de prensa.

Agradecimiento a artistas y colaboradores

La Asociación de Músicos de Puerto Real ha querido reconocer públicamente la confianza y disposición de las dos bandas que iban a encabezar el cartel, así como la implicación de la empresa de sonido encargada de la producción. También han agradecido la respuesta de grupos, artistas y colaboradores inscritos, a los que consideran la mejor prueba de que “la música en Puerto Real tiene pulso”.

Próximos pasos de la Asociación

Aunque la cancelación del Rock D’Akí 2025 supone un revés importante, la entidad ha confirmado que seguirá trabajando para dinamizar la cultura musical de Puerto Real y ha anunciado la próxima convocatoria de su Asamblea General de Socios.

En esta reunión, se presentará un balance del año 2025, repasando los eventos celebrados con éxito y aquellos que, como en este caso, han tenido que suspenderse.

“Seguiremos trabajando con firmeza para promover la cultura musical y construir un Puerto Real más activo y feliz”, concluye la Asociación en su comunicado.