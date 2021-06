Verdes EQUO hace balance de los dos primeros años del equipo de gobierno: “no pueden estar usando la excusa del Covid para justificarlo todo”

Desde la asamblea de VERDES EQUO Puerto Real han querido hacer balance de los dos primeros años del gobierno de PSOE y AxSI. Dos años, sin duda marcados por la pandemia, en los que el gobierno municipal “ha demostrado ser especialista en hacerse fotos y vender a la ciudadanía su limitada gestión. Un ejemplo reciente ha sido anunciar un plan de choque en polígonos industriales durante el mes de mayo que no ha visto la luz. Muy rápidos en vender la gestión, pero lentos en realizarla”.

Vanessa Huerta, concejala y portavocía de VERDES EQUO Puerto Real, ha querido iniciar el balance explicando su labor en la oposición: “desde que llegué al pleno del Ayuntamiento hace un año he tenido claro que venía a hacer una oposición constructiva. Lo cual no es óbice para criticar con firmeza pero con respeto las cuestiones en las que no estemos de acuerdo. Nuestra labor propositiva en estos dos años se ha plasmado por ejemplo en iniciativas relacionadas con la movilidad, pidiendo medidas para que se reduzca el tráfico en las calles Real, Teresa de Calcuta y Concepción; la salud, con una propuesta para que se avance en la lucha contra el glifosato; los residuos, con sugerencias a la nueva tasa de basura o una propuesta para el control de vertido de escombros; la transparencia, con una moción para publicar la evolución histórica de la deuda municipal; la participación, con una propuesta para que la ciudadanía participe en la EDUSI. Todo ello sin renunciar a la necesaria labor de fiscalización que nos corresponde, habiendo presentado un buen número de ruegos y preguntas en los plenos enfocados en su mayoría en la mejora de los servicios públicos que se ofrecen”.

Por su parte Iván Canca, secretario de organización de la formación verde, inicia el balance de la gestión del bipartito destacando “el engaño a la ciudadanía por parte de Elena Amaya que supuso el pacto que sellaron las dos formaciones. No porque no sea legítimo en democracia pactar, sino porque la alcaldesa repitió hasta la saciedad que no lo haría y acabó haciendo lo contrario. Cuando alguien falta a su palabra de manera tan descarada es muy difícil que inspire confianza”.

Desde VERDES EQUO admiten que “la llegada de la pandemia ha dificultado la gestión del Ayuntamiento, pero que tampoco pueden estar usando la excusa del Covid para justificarlo todo. La dinámica de este gobierno desde el inicio de la legislatura ha sido repetir mantras para que calen en la ciudadanía, cómo aquello de que la ciudad está ahora mucho mejor, afirmación bastante cuestionable y que no por mucho repetirla hasta la saciedad va a convertirse en verdad. Con respecto a la suciedad y el tratamiento de los jardines se puede decir que los responsables del gobierno municipal se han caído del guindo y cuando les ha tocado gestionar se han dado cuenta de lo difícil que es. Según ellos, en la pasada legislatura la suciedad era culpa del gobierno municipal, hoy es culpa de la ciudadanía que no actúa de manera cívica. Nosotros no vamos a ejercer ese tipo de oposición porque sabemos lo difícil que es mantener limpio Puerto Real, por lo que pedimos, cómo llevamos haciendo desde hace años, un esfuerzo de civismo y colaboración a la ciudadanía para que se pueda disfrutar del resultado de los servicios. Al mismo tiempo que exigimos al gobierno municipal que fiscalice la labor de la empresa pública GEN para que cumpla con las funciones encomendadas”.

“Respecto al mantenimiento de las zonas verdes, reiteramos que el actual gobierno no ha hecho ninguna gestión política significativa para su mejora, cuyo punto de inflexión fue la transferencia del servicio a GEN con un aumento de 350.000 € en el presupuesto que se hizo en mayo de 2019. Un logro del anterior gobierno que los actuales gobernantes no reconocen. Además, a pesar de contar con muchos más recursos, no está luciendo lo que debería. De hecho este grupo tuvo que demostrar al concejal, entre otras cuestiones, que GEN tenía que hacerse cargo de los jardines del soterramiento. Cosa que negaba el propio concejal porque no había hecho su trabajo y no se había leído los papeles e informado como debiera hacer una persona con su responsabilidad”.

“Otra mantra espurio que ha usado hasta el hartazgo el gobierno es repetir una y otra vez que el anterior gobierno no hizo nada y ellos lo están teniendo que hacer todo. Por ejemplo en cuestiones como la EDUSI, el césped del Virgen del Carmen. Nosotros no tenemos inconveniente en felicitar al actual gobierno por avanzar o culminar distintas cuestiones de la gestión municipal. Y entendemos que el actual gobierno anuncie cuando se consiguen logros importantes. Pero está fuera de lugar hacer estos anuncios tirando por tierra el trabajo de los anteriores o indicando que no se hizo nada cuando no es cierto”.

“Otras áreas a las que desde VERDES EQUO se les da importancia y la gestión ha sido deficiente han sido participación ciudadana y movilidad. Respecto a la participación ciudadana el actual gobierno ha destrozado el modelo de participación del anterior equipo de gobierno para dar paso a la nada. El anterior modelo podría tener sus defectos pero fue un intento serio y sincero de abrir la administración a la ciudadanía. Actualmente el modelo es la desidia. Es evidente que este Equipo de Gobierno no cree en la participación ciudadana. Respecto a la movilidad se puede decir que prácticamente han sido dos años perdidos. Los vecinos de Real y Teresa de Calcuta siguen esperando que se convoque la mesa de movilidad mientras el gobierno hace oídos sordos”.

Vanessa Huerta explica que “un aspecto que hay que destacar en lo negativo son las formas que ha empleado el gobierno municipal con la oposición en algunas ocasiones. A pesar de haber mantenido un talante constructivo durante estos dos años, nuestro grupo y el resto de la oposición hemos tenido que aguantar desplantes, risas, aspavientos, negación del turno de palabra generando indefensión, comentarios irónicos o fuera de tono y un uso abusivo de medias verdades, por ser respetuosos y no decir otra cosa.”

En cualquier caso Canca ha afirmado que “no todo ha sido malo en el Gobierno Municipal. Ya se ha mencionado el importante logro del Virgen del Carmen, cuyo proyecto y memoria ya estaban listos desde la pasada legislatura aunque algún representante del gobierno dijera en público que no se había hecho nada. Pero sobre todo queremos destacar la labor de Rufino Morillo. A pesar de haber tomado decisiones con las que no hemos estado de acuerdo, en general el Señor Morillo está haciendo una labor responsable y eficiente al frente de la hacienda municipal, tomando decisiones difíciles y pensando en la viabilidad del Ayuntamiento a largo plazo y no a cuatro años vista”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

