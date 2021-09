Verdes EQUO: “El modelo de movilidad del gobierno local es reservarse aparcamiento en la puerta del Ayuntamiento”

Iván Canca, responsable de movilidad de Verdes EQUO Puerto Real, ha querido hacer balance de la labor del gobierno municipal en este campo durante la semana europea de la movilidad, que este año se celebra bajo el lema “Por tu salud, muévete de forma sostenible”.

Canca asegura que “desgraciadamente van más de dos años ya de gobierno absolutamente perdidos en el campo de la movilidad sostenible. Respecto al lema elegido este año, no hay nada que celebrar en Puerto Real. Seguro que anunciarán alguna medida simbólica para salir del paso y a la semana siguiente volverán a olvidarse de este asunto. Poco se puede esperar de unos políticos que en lugar de predicar con el ejemplo se han dedicado a reservarse aparcamiento propio para sus coches en el centro”.

“Lo primero que hizo este equipo de gobierno a su llegada en 2019 fue eliminar un tramo de carril-bici en la zona de Romero Puerto. Raramente podrá encontrarse hoy día una ciudad donde se elimine un tramo de carril bici para dar más espacio al coche. Cuando el movimiento en el resto de ciudades es precisamente al contrario: ganar espacio para la bici frente al vehículo motorizado. En Puerto Real estamos en el mundo al revés. Ese carril no estaba mal hecho como aseguró el concejal de urbanismo, lego en esta materia, sino incompleto. Nos dijeron que se iba a reponer y nada se ha hecho en dos años. Síntoma de la falta de preocupación de este gobierno por la movilidad sostenible”.

“No ha habido políticas de movilidad pero tampoco participación ciudadana al respecto. En el primer pleno ordinario de la legislatura Verdes EQUO llevamos una moción a pleno para que se establecieran medidas para reducir el tráfico en las calles Real, Teresa de Calcuta y Concepción. Los andalucistas, responsables de participación ciudadana en el actual gobierno, se negaron a apoyarla porque pidieron un mes para poder convocar la Mesa de Movilidad. Dos años después no han convocado nada. A pesar de que no sólo Verdes EQUO sino un incipiente movimiento ciudadano viene pidiéndolo desde hace mucho tiempo”.

Canca también se refirió en su momento al proyecto Pronto como un “despilfarro ineficaz que poco tiene que ver con la movilidad sostenible. Hay que apostar por la movilidad activa, saludable y segura, y promover el uso de motocicletas que alcanzan los 70 km/h no lo es. Especialmente teniendo en cuenta que Puerto Real es desde el 2016, gracias a la presencia de Equo en el anterior gobierno, ciudad 30 km/h, por lo que no tiene sentido que desde lo público se fomente el uso de vehículos que superan el doble de la velocidad máxima permitida”.

“El último episodio de esta miríada de despropósitos son los fondos europeos de movilidad. El concejal de urbanismo en el último pleno dijo que no podían dedicarse estos fondos a mejorar la accesibilidad y restringir el tráfico en el centro. Enésima equivocación de Carlos Salguero, que de nuevo no se ha leído los papeles y no se ha enterado de lo que tiene entre manos. No sabemos qué proyecto pretende presentar el Ayuntamiento para esta convocatoria pero estamos hablando de cerca de 2 millones de euros. La situación de accesibilidad en el centro, aparte de ilegal, es terrible para las personas con movilidad reducida. Con medios propios como todos sabemos es muy difícil que el Consistorio pueda afrontar las reformas necesarias, de modo que estas convocatorias son fundamentales para ir enmendando esta situación”.

“La única medida destacable ha sido el cierre durante el fin de semana de un par de tramos en el centro para favorecer la hostelería. Lo cual es positivo, pero que se queda lejos de unas políticas integrales en favor de la movilidad sostenible. Resultando además curioso que cuando se intentó aplicar esta medida en el pasado mandato fueron criticadas por miembros del actual gobierno. Botón de muestra de la vergonzosa oposición que hicieron en la pasada legislatura”, finaliza.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

