Tú Opinión: “En defensa de la Transición”

Ramón Sánchez Heredia nos escribe un nuevo artículo de opinión para nuestra sección de “Tu Opinión”. Si queréis hacer como él, podéis escribirnos, con vuestros datos, a redaccion@puertorealhoy.es.

Parto de unos datos, Francisco Franco murió 1975 y la Constución Española se promulgó en 1978, o sea hace 49 y 46 años. Si el recuerdo de la infancia es mínimo, ponemos 10 años como toma de conciencia, los menores de 59 y 56 años, no tiene conciencia de esas dos fechas, entre ellas nació la Transición Política, el paso de un régimen autoritario y personalista a una democracia burguesa europea.

Me aterra como hoy se juzga esa época, sin rigurosidad y sin haberla vivido. Al haber nacido en 1960, si tengo nociones de como se vivía y como se pensaba. Pensad, hasta la Constitución no se produjo la instauración del Estado de Derecho, y todavía quedaban residuos de grupos importantes que no aceptaban la transición, ejemplos son el sacar y poner en la mesa de un Presidente del Gobierno por un capitán general una pistola y el asalto al Congreso de los Diputados e intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Igualmente, en el año 1975, había mucho pánico a lo que pudiera pasar tras la muerte de Franco, miedo a que todas las parcelas de poder estaban en manos de seguidores del régimen sin cabeza y el recuerdo de la terrible “guerra incivil” que se vivió desde 1936 a 1939 y sus repercuciones posteriores.

Afortunadamente, había una serie de políticos con ideologías claras, incluso extremas, que tuvieron generosidad, que como servicio a la sociedad, llegarón a acuerdos, dejando jirones de su propia ideología e ideas. Ejemplo de ello, fueron Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo. No fueron los únicos.

PUBLICIDAD

Fue una época de una defensa de la democracia, pero no ya en la práctica sino también en la imagen, pues todos tenían ese complejo producto de tantos años de dictadura y que se les comparara. Ejemplo vivido de la exquisitez democrática de la Unióm de Juventudes Comunista con Fuerza Joven, en asamblea juvenil defendiendo su participación, y escuche de un exministro de la UCD declarando los temores y los cuidados de no ser en todo democrático.

Hoy, se menosprecia todo, parece que el mundo nació cuando nació el que juzga, sin tener idea de lo que era vivir en una dictadura, viviendo en un Estado derecho. Pregunto, ¿se habrían comportado igual ellos?, que los procuradores en Cortes que se autodisolvieron, haciéndose harakiri, hubieran actuado igual con los llamados poderes fácticos de entonces presionando.

Hoy es muy fácil hablar y juzgar, pero es necesario conocer la situación en que vivía entonces. Ver el contexto histórico en que se desenvolvía todo.

Todo no se hizo bien, ni se utilizaron todos los elementos que daba la la constitución. Por ejemplo. No se educó a la sociedad en valores democráticos. Pues no se puede reducir a votar cada cierto tiempo.

Hoy, parece que queremos volver a esa España, que Antonio Machado recriminaba en uno de sus poemas:

Españolito que vienes al mundo,

te guarde Dios,

que una de las dos España,

te ha de helar el corazón.

Esa España terrible, de tres guerras carlistas, de liberales y absolutistas, de la guerra incivil del 36, de monárquicos y republicanos, que nos llevaron a guerras todo el siglo XIX y parte grande del Siglo XX, con sus conseucnecias. Todo esto que parecía olvidado, desde los tiempo del Presidente Zapatero algunos decidieron que había que recuperar y perpetuar, las dos orillas, simplemente por intereses puramente de partido político.

Creo que es una nueva etapa, sería incluso necesaria una actualización de la Constitución, pero para ello hay que superar las dos Españas, las dos orillas, pues mientras que sigamos atrincherados, no podemos tocar nada si no es para complicar la convivencia.

La diferencia está en que los partidos políticos que han gobernado, tenían cuadros, basta ver los ministros, de personas preparadas ideológicamente y altura en la gestión. Hoy, por desgracia, tenemos más preparados para fotos, exabruptos e intereses personales, que persona con generosidad que vienen a dar un servicio público y buscar el bien común.