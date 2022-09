V. Fernández (PP): “La famosa coalición de PSOE y AxSí es una farsa”

Las últimas noticias sobre la posibilidad de que AxSí rompa el pacto en el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Puerto Real con el PSOE ha sido motivo para que otras formaciones se pronuncien al respecto, caso del Partido Popular en la Villa.

Vicente Fernández, Presidente de los Populares en la localidad, cree que “resulta ya un poco pesado la continua pelea y amagos de rupturas del Equipo de Gobierno, Andalucía Por Sí y Partido Socialista Obrero Español. Está claro que es una pareja de intereses, falta amor, no hay empatía entre ellos. Ya nadie se cree que van a romper o si lo van a hacer lo harán un minuto antes que empiece la campaña electoral oficial de las municipales. Aguantarán hasta el último instante como sea. Hace años pedí que se conformará otro Equipo de Gobierno por Puerto Real, pero eso no ha interesado a nadie. No hay esa generosidad necesaria para el pueblo de Puerto Real, para que este funcione, para que avance y progrese nuestra ciudad. Falta también un mínimo de orgullo por la localidad y su población”.

El dirigente popular recordó que “esto no es nuevo, si recordamos hace tres años largo, en la campaña electoral municipal, la señora Elena Amaya, les dijo a los de AxSí de todo menos bonito, vamos que en la vida se casarían con ellos. Después de las elecciones llego el momento de sentarse en el sillón de la alcaldía, Elena Amaya, tuvo una amnesia momentánea y olvido todo lo que había dicho de los susodichos miembros de AxSí. Empezando de nuevo fueron ambos grupos políticos al Ayuntamiento a formalizar no un casamiento sino un Equipo de Gobierno. Una con un sillón grande y otros con sillones pequeñitos, eso sí, todos con las prebendas del cargo. AxSí olvido todas las afrentas recibidas y firmaron. Lo lamentable que todo quedo en un paripé, no empezaron de nuevo, no ha habido un proyecto común para Puerto Real, las relaciones no han sido buenas, como queda documentado en los comunicados de AxSí en estos años de vez en cuando y la opinión expresada por Elena Amaya de su pareja política en foros semipúblicos de nuestra ciudad. Estamos seguros que ambos aguantaran hasta el final de la legislatura, pero me pregunto ¿qué se dirán en el mes de abril y mayo antes de las elecciones?, ¿querrán volver a editar esta coalición o pareja malavenida?”.

Fernández señaló que, para él, “la política es un servicio público para buscar el bien común, en este caso el bien común de los vecinos y vecinas de Puerto Real. No concibo que solamente se pretenda el poder por el poder durante el mayor tiempo posible, pues eso lleva a la larga a la perdida de democracia y la aparición de conductas y hábitos autárquicos. Esto explica que la famosa coalición sea una farsa, no se hablan entre ellos, van por detrás uno de otro, etc. No lo digo yo, lo han dicho ellos en sus comunicados, verdaderamente lamentable y un factor de desánimo para la ciudadanía”.

“Por favor, dejen de tanto numerito artístico teatral, y gestionen, gestionen y gestionen. Puerto Real necesita que se la impulse como ciudad, por los vecinos y vecinas de hoy en día, pero también por la historia de nuestra localidad. Señoras y señores dejen de dormitar en los sillones del ayuntamiento, para eso váyanse a su casa a dormir la siesta”.

