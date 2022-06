V. Fernández (PP): “Es hora de venir con hechos, no con palabras a la hora de hablar de trabajo para Puerto Real”

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido pronunciarse ante la visita realizada a Cádiz, a la Zona Franca, de la Ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y las peticiones realizadas por la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, “donde pidió que haya concreciones y no solamente frases al aire, que pueden evaporarse en el tiempo. Es el momento de hechos, no de palabras”.

El dirigente popular y miembro de la lista Popular por Cádiz al Parlamento Andaluz señaló que “en esta precampaña electoral autonómica es normal la visita de Ministros a nuestra tierra. Estamos de acuerdo, es lo lógico, que se anuncien PERTES para el sector industrial, su apoyo explícito para los segmentos de este sector, la construcción naval y aeronáutica. No es algo nuevo la inquietud de estos sectores, pero esperaba que se concretara algo, algún dato determinado, pues al hablar sin indicar ni los plazos ni la cuantificación de esas ayudas, nos quedamos con son solamente palabras y las palabras se las lleva el viento. De ello, por desgracia, ya tenemos bastantes ejemplos en el pasado, por desgracia, algunos no tan lejano”.

“He pedido públicamente más inversiones para construir barcos, señalado como contratos firmados por el Gobierno han ido a astilleros privados, pudiendo haber venido a los astilleros públicos de nuestra comarca. También, cada vez que se ha firmado la compra a Airbus de nuevas aeronaves, -empresa donde participa el Estado-, no se haya establecido como contrapartidas el reforzamiento de la factoría de Puerto Real por esta empresa. Hoy ya en la práctica abandonada a su suerte. No puedo olvidar que, mientras se anunciaba las posturas de Airbus con Puerto Real, de extinción, se anunciaba e inauguraba por el Presidente Pedro Sánchez nuevas inversiones cuantiosas en la factoría de Getafe. Eso no lo puedo olvidar, como el que todos analistas indican el crecimiento enorme del mercado de la construcción aeronáutico en la próxima década, y de la cuenta de resultados de Airbus, ¿por qué estamos señalados?”, ha recordado Fernández.

El líder de los populares puertorrealeños señaló que “nuestra alcaldesa, además de la foto de rigor, señala que ha pedido trabajo para el sector industrial, naval y aeronáutico. No esperaba menos. Señala que reitera, pues si es verdad poco la escuchan, poco le hacen caso. La alcaldesa no se puede quedar con realizar un acto de campaña. Le exigimos hechos, no palabras.”

El candidato indicó que “el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado gestión con hechos, así Puerto Real ha tenido la inversión de más de 50 millones de euros. Está bajando impuestos, está disminuyendo la burocracia, está creando las condiciones para que haya más inversiones en nuestra tierra. Estas inversiones suponen una cadena que generara riqueza a nuestra tierra, o sea lo que interesa, más puestos de trabajo. La prueba del algodón, si bajando impuestos, se ingresa más que antes en las arcas de la Junta de Andalucía, ¿esto no significa que funciona esta fórmula?, ¿por qué volver a subir el Impuesto de Sucesiones y otros? Si la economía andaluza mejora y alcanza a las mejores comunidades autónomas en dato en crecimiento económico, como en empleo o en inversiones foráneas, ¿Esto no significa que esta línea de gestión funciona?”.

“Podrán criticar que todo no es perfecto, es verdad, nunca lo es, sobre todo cuando solamente se lleva una legislatura y el reto es grande, pues es dar una vuelta o giró enorme a muchos segmentos de nuestra sociedad andaluza. Lo importante es avanzar sin pausa pero con tranquilidad y sosiego”, finalizó.

