Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas (II)

Trabajo que no ha contado con gran difusión, ya que no lo encontramos en los estudios consultados, pese a sus noticias sobre fuentes directas; A. Rodríguez del Rivero, “Xerez de la frontera…”, art cit., pp. 31-35 (vid. n. 45, supra).

Una Bahía parte de cuyas tierras emergidas hoy (esteros, marisma y salinas) habría estado cubierta de agua en la Antigüedad. Sobre el Caño de Sancti Petri y la navegación romana por la Bahía y la existencia de un fondeadero marítimo en dicho caño vid. M. Gallardo, C. García, C. Alonso y J. Martí, “Carta Arqueológica subacuática de la Bahía de Cádiz”, en

The economy of the Roman Empire. Quantitative Studies

The Archaeology of the Roman Economy

En el caso del Guadalete encontramos unas posibilidades de navegación más considerables que en el Iro, hasta el punto que podemos considerarlo un verdadero puerto de mar aún hoy (57). Si el límite para la navegación marítima en la actualidad lo encontramos a dos Km. río arriba del curso, en el moderno puente de San Alejandro que permite el acceso al casco antiguo de la ciudad, no siempre hubo de ser así; prueba de ello son los restos de embarcaciones pesqueras que se encuentran en las riberas del Guadalete justo corriente arriba del citado puente, así como los varaderos de pesca que se sitúan en la ribera derecha del río, entre los restos del antiguo puente (derruido en los años setenta del presente s. XX) y la estructura del moderno (58). El límite de la acción de las mareas está a la altura del Portal del Guadalete, doce Km. al interior (al N.E. del Pto.de Sta.María), lugar que ha sido identificado por algunos investigadores con el “ ad / at portum ” latino (59); en dicho emplazamiento encontraremos vestigios de la navegabilidad del Guadalete hasta punto tan al interior en tiempos históricos.

Respecto al papel desempeñado por el Iro en las actividades económicas de la zona no es mucho lo que podemos decir. Ignorado por las fuentes clásicas, el río de Chiclana debió contar con cierta importancia de cara al transporte de las producciones de los alfares de su comarca, como demuestra la alineación de varios de éstos en torno al río. De este modo contamos con noticias sobre la existencia de un horno romano en la C/ Marqués de los Castillejos nº. 13, inspeccionado por M. Beltrán quien señala la evidente vinculación entre estas instalaciones y el Iro, merced a la proximidad física entre ambos (49). L. Lagóstena por su parte proporciona noticias (llegadas a él por vía oral, según confiesa) sobre la existencia de otros tres hornos romanos (destruidos) en el casco urbano de Chiclana y relacionados con el río Iro: “…el primero situado en la Calle La Fuente , dentro de la ciudad, al margen izquierdo del Río Iro . El segundo y tercero, ambos ubicados en el margen derecho del río, igualmente en el caso urbano, se localizaban en la Antigua Bodega de la mar uno y en la Huerta del Rosario , el otro” (50).

