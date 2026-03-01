¿Otra derrota en el Trocadero?

La historia se repite. La Demarcación de Costas de Cádiz y sus “cien mil expedientes administrativos” ha anunciado el desalojo de los ocupantes de la isla del Trocadero. Como los franceses a principios del siglo XIX, la administración utiliza el fuego (normativo en este caso) para poner orden en un tranquilo paraje natural en lugar de sentarse y consensuar con los otros gobiernos una solución pacífica. Quiero pensar que es un problema idiomático, porque si no a cuenta de qué nos hemos enterado por el tablón de anuncios.

Quiero pensar que el cese de las ocupaciones existentes y la retirada de las instalaciones del dominio público marítimo terrestre en el margen derecho del caño del Trocadero responde a un fin último digno de un paraje que da nombre a una de las más famosas plazas parisinas, esto es, a la restauración del excelso patrimonio natural e histórico que alberga la isla. Tendría sentido un proyecto de gestión integral si partimos de la premisa de que este lugar goza de la máxima protección del parque natural y además tiene la consideración de Zona de Protección de las Aves, amen de los valiosos restos arqueológicos del fuerte de San Luis o de la Casa de Contratación. Porque, digo yo, el desalojo por el desalojo, por muy pertinente que sea la cuestión administrativa, no creo que sea el leitmotiv de la autoridad gubernamental.

Si fuera así, si el objetivo principal recayera en recuperar ese relevante hábitat ecocultural y se pudieran organizar visitas guiadas para observar espátulas, estaría justificado ordenar las actividades que se realizan en la actualidad de modo poco ortodoxo en sus caños, contemplando incluso la instalación en la propia isla de equipamientos de uso público para facilitar los estudios de la universidad y el disfrute de visitantes y usuarios de las actividades recreativas y pesqueras en el marco de la ley. No sería descabellado, incluso, analizar la posibilidad de crear una conexión peatonal de la isla con el continente y un sendero que partiese del centro de Puerto Real. ¿Se imaginan ustedes que el emblemático puente de la Constitución de 1812 y el paraje del Trocadero se pudieran mirar a la cara como insigne recordatorio de un periodo tan señalado de nuestra historia? Sin ninguna duda, este enclave se convertiría en un espacio de interés turístico en Europa.

Pensándolo bien, paradojas de la vida, podríamos recurrir a los franceses para abordar tan ilusionante proyecto y evitar así otra estrepitosa derrota en Trocadero. Me refiero a la posibilidad de que las administraciones españolas implicadas tramitaran un proyecto europeo de restauración del patrimonio ecológico y cultural de la mano de la alcaldesa de París, la isleña Ana María Hidalgo. En este caso, el idioma no sería un problema para conciliar una solución satisfactoria para todas las partes. Esta vez vencerían la ecología y la cultura.