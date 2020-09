EQUO Puerto Real ha querido lamentar que el Ayuntamiento de Puerto Real se haya quedado fuera de la segunda convocatoria del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (PREPU), a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, en unos fondos seleccionados por la Junta de Andalucía, la cual ha seleccionado seis proyectos de manera provisional en la segunda convocatoria.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

A raíz de esta noticia el Grupo Municipal de EQUO Verdes se ha querido interesar por la puntuación obtenida por el Ayuntamiento de Puerto Real, que presentó un proyecto para reformar la calle Soledad y para la colocación de toldos en la calle De la Plaza por valor de cerca de un millón de euros.

Al analizar las distintas resoluciones incluidas en el expediente, se observa que desde la Secretaría General de Vivienda se instó a 25 ayuntamientos de la provincia a subsanar una serie de deficiencias que había en sus solicitudes. De todos ellos sólo dos quedaron fuera por no subsanar errores, Puerto Real y El Gastor, además de Villamartín que realizó la subsanación de forma incorrecta. “Al parecer el Ayuntamiento de Puerto Real ni se molestó en hacer el trabajo”, señalan desde EQUO.

“Hay que recordar que se trata de un proyecto presentado en la pasada legislatura por parte de los concejales de EQUO y que, en la oposición, la actual alcaldesa calificó como falto de innovación, imaginación e iniciativa. Conviene recordar lo que Amaya calificó de esa forma es un proyecto que busca mejorar la vida de los vecinos y dinamizar el tejido comercial del centro de Puerto Real”, recuerdan.

“El mismo proyecto que en la pasada legislatura fue seleccionado por la Junta, pero acabó suplente, en esta convocatoria ni siquiera ha sido valorado, y la razón es que el Ayuntamiento del PSOE y de los andalucistas ha sido incapaz de subsanar las deficiencias administrativas de la documentación que presentaron”, prosiguen.

Para el partido verde “se trata de una manera lamentable de quedar fuera de una convocatoria tan necesaria, especialmente en las circunstancias en las que nos encontramos.”

“Es una prueba más de la incompetencia de un equipo de gobierno con muchas ínfulas, pero con muy poco recorrido, pendiente de sus luchas internas, de las fotos y de las redes sociales, pero que no tiene la preparación necesaria para gestionar y que, de no ser por la ayuda que le prestan administraciones del mismo color político, no sería capaz de sacar adelante ni un solo proyecto. Que sucedan estas cosas sólo demuestra que el actual equipo de gobierno de Puerto Real anda más preocupado por publicar fotos que por gestionar el Ayuntamiento. Probablemente lo primero les da más votos, pero lo que necesita la ciudad es verdadera gestión.”

“Este es un gobierno que pretende dar la apariencia de estar trabajando, pero cuyo trabajo para resolver los problemas profundos de la ciudad deja mucho que desear. Esperemos, al menos, que sean capaces de invertir los 6 millones de euros que el anterior equipo de gobierno de EQUO y Podemos consiguió a través de los fondos EDUSI”.

FUENTE: EQUO Puerto Real

PUBLICIDAD