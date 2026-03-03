Puerto Real acoge una Tertulia Cofrade con destacados pregoneros de Semana Santa

El establecimiento Panorama Café Copas, situado en la calle Sagasta, 33, será escenario el próximo jueves 5 de marzo a las 19:30 horas de una interesante Tertulia Cofrade de Pregoneros de Semana Santa, una cita que reunirá a reconocidas voces del mundo del pregón en un ambiente cercano y participativo.

El encuentro estará moderado por José Manuel Romero, Pregonero del Cartel Vera Cruz 2026, y contará con la participación de destacados oradores como Juan Mera, Pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2017 y de Jerez 2026; Miguel Guerrero, Pregonero de la Hermandad de Salvación 2026 y Orador Poético al Santísimo Cristo de la Sed 2026; y Remedios Parodi, Pregonera de la Semana Santa de Puerto Real 2016, entre otros reconocimientos en su trayectoria.

Durante la tertulia, los participantes compartirán experiencias, anécdotas y reflexiones sobre la responsabilidad y el sentimiento que conlleva anunciar la Semana Mayor desde el atril, abordando el pregón como expresión de fe, tradición y compromiso cofrade.

La cita, abierta a todos los cofrades y vecinos que deseen asistir, se presenta como una oportunidad para disfrutar de la palabra, el testimonio y el intercambio de vivencias en torno a una de las manifestaciones más arraigadas de nuestra identidad religiosa y cultural.

Puerto Real continúa así ofreciendo espacios de encuentro donde la Semana Santa se vive también desde el diálogo, la memoria y la emoción compartida.