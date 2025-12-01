AxSí Puerto Real conmemora el 4D con una conferencia sobre el andalucismo y su historia

La formación Andalucía Por Sí–Andalucistas realizará este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas una conferencia dedicada al andalucismo político, con la participación de dos referentes en la investigación histórica del movimiento andalucista: José Luis de Villar y Manuel Ruiz Romero, ambos doctores en Historia y especialistas en el estudio del andalucismo contemporáneo.

El acto tendrá lugar en la sede local del partido de la Plaza de Jesús y busca poner en valor el significado histórico y social del 4 de diciembre, fecha clave para la reivindicación de los derechos y la identidad del pueblo andaluz tras la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga el 4 de diciembre de 1977 en una manifestación reclamando los derechos y el sentir del pueblo andaluz tras la dictadura franquista. La conferencia abordará el desarrollo del andalucismo político, sus retos actuales y la vigencia de sus principios en el contexto social contemporáneo.

El portavoz local de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha destacado la importancia de este encuentro para profundizar en la memoria colectiva y reforzar el compromiso con una Andalucía más justa y autónoma. «El 4 de diciembre no es un simple recordatorio histórico, sino un impulso vivo que nos obliga a seguir trabajando por los derechos, la igualdad y el progreso de Andalucía. Contar en Puerto Real con investigadores de la talla de José Luis de Villar y Manuel Ruiz Romero supone una oportunidad extraordinaria para comprender de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigirnos como pueblo».

Fernández subrayó que «este encuentro es parte de nuestro compromiso con la formación, el rigor histórico y la participación social. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Puerto Real a acompañarnos y a compartir una jornada de conocimiento y reivindicación».

La formación andalucista anima a la ciudadanía a asistir a este acto abierto, concebido para fomentar el análisis, el diálogo y el fortalecimiento de la identidad andaluza desde una perspectiva democrática y actual.

José Luis Villar

Es abogado e historiador linense muy vinculado a la política gracias a su familia. Su padre fue Senador en las Cortes Constituyentes. Por su parte, fue diputado por Sevilla por el Partido Andalucista entre 1996 y 1998; y ha ostentado diversos cargos de responsabilidad política en el Ayuntamiento de Sevilla desde 1987 a 1999, y en la Junta de Andalucía entre 2002 a 2004.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Derecho Público, y licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, premio Real Maestranza de Caballería y Premio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico. Ha realizado decenas de publicaciones sobre Andalucía, entre los que destacan un libro sobre el patrimonio arquitectónico de los Almohades en Andalucía, el 28-F y la autonomía del pueblo andaluz, o el poder andaluz del Partido Andalucista, entre otras publicaciones dirigidas a fomentar el andalucismo y su relevancia histórica.

Manuel Ruiz Romero

Profesor de EGB, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide y posee el Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la UNED. Su tesis: La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la Transición, fue becada por el Congreso de los Diputados y premiada en 2005 por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

De la mano de Enrique Iniesta se introduce en el Andalucismo Histórico estudiando los antecedentes autonómicos de Andalucía, línea de investigación que traslada con su doctorado. Buen conocedor de la obra y doctrina de Blas Infante, es pionero y especialista en los estudios sobre la Transición y tardofranquismo en Andalucía. Sus trabajos, centrados en la Historia Contemporánea, representan además, un estrecho análisis y seguimiento del papel de los medios de comunicación. Socio fundador del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y pertenece al Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

