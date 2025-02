¿Miedo a Don Carnal o inoperancia del Gobierno Local?

Don Carnal es el señor de la picaresca, la burla, lo sarcástico y sobre todo, la crítica. La presencia del mismo hace que, durante un periodo de tiempo, los seres humanos podamos convertirnos en lo que queremos ser o incluso, podamos tener la capacidad para decir lo que nos plazca, porque esto es carnaval. Además, esta fiesta ha representado para la izquierda la fiesta de la libertad, donde todos podemos alzar la voz contra lo que no nos gusta e incluso burlarnos de todo un poco hasta de nosotros mismo, ¡Qué bonito es el carnaval!.

Pues bien, a estas fiestas, el equipo de gobierno parece que le ha cogido manía. Desde torpedear las celebraciones populares y peñistas teniendo que salvar los muebles a última hora, a tener que sacar las bases del COAC deprisa y corriendo (creo que les gusta la bulla).

De nuevo, la sociedad civil ha tenido que plantarle cara al gobierno municipal para que este reaccione. En esta ocasión, los autores y componentes locales ante la pasividad, la desatención y la inoperancia más absoluta del gobierno local, tuvieron que alzar la voz para pedir que se publicasen las bases del COAC de este año. A falta de escasas dos semanas del inicio del concurso y del carnaval aún el plazo de inscripciones del COAC de Puerto Real NO ESTABA ABIERTO.

Aunque no solo eso, la indignación de los carnavaleros puertorrealeños irá en aumento, ya que el 18 de febrero de 2025, el gobierno presidido por Aurora Salvador hace alarde de los primeros pasos para la FERIA 2025, con la apertura de plazo para las atracciones de la misma, es decir, el gobierno prioriza una festividad (no de menos importancia, pero las fechas…) que se celebra dentro de cuatro mes a un concurso que en escasos días dará comienzo. Aunque la situación es más incrédula. En el Diario de Cádiz (línea digital) el 19 de febrero a las 9:54h el periodista puertorrealeño Cristóbal Perdigones hace eco a la provincia de la situación paupérrima que vive el carnaval puertorrealeño. Pues bien, tan solo dos horas después, a las 12:02h, saltará la noticia de que por fin el plazo de inscripciones está abierto. Ver para creer…

El descontento no solo se queda ahí, sino que va a más. Las agrupaciones como la “Chirigota del Pollo” ha mostrado su malestar ante la falta de pago del premio conseguido el año anterior, ya que hasta la fecha, aún no han cobrado la cuantía. La dejadez y la inoperancia gubernamental municipal se ceba,nuevamente,con el carnaval.

Lo que está claro es que el carnaval no es que no sea primordial para el gobierno, como ya han manifestado los carnavaleros puertorrealeños, sino que yo voy un paso más, pienso que tanto maltrato es porque creo que no lo considera ni necesario. Ante su nefasta gestión, los autores puertorrealeños tienen temas más que de sobra para poder verter sus opiniones en el concurso de coplas, y no es para menos. ¿Miedo? ¿Tanto juntarse con el PP trae atisbos de censura? ¿Inoperancia?. Opinen ustedes mismos, pero creo que es un cómputo de todo.

Para terminar, solo me queda utilizar este altavoz para darle ánimos a todos los carnavaleros de mi pueblo, que no agachen la cabeza, que disfruten, que se diviertan, que ninguna paupérrima gestión les quite la ilusión que tienen tras esperar estas fechas durante todo el año y que nos hagan coplas para el disfrute, la burla, la “carga” y la crítica de todos.

¡Ánimo comparsistas, chirigoteros y coristas que estamos en la fiesta de la libertad y eso es muy bonito !¡Viva el carnaval!