Los Vecinos del Río trabajan para acercar el Parque de Los Toruños y La Algaida a la ciudad

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha mantenido una reunión con el Director del Parque Natural Los Toruños y la Algaida, Manuel Campuzano, y el gerente José Carmona, para tratar algunos asuntos que son de interés para los vecinos del Río San Pedro.

De esta forma se habló de la importancia para la barriada de poder conmemorar la resistencia numantina contra las tropas napoleónicas en 1823, pudiendo celebrar actividades lúdicas y culturales para este próximo agosto. De la misma forma, se estuvo hablando del proyecto que está desarrollando la asociación vecinal para la conmemoración de la Batalla del Trocadero en el 2023. Sin duda el patrimonio cultural-histórico del Parque es indudable.

En referencia a cuestiones medioambientales, se estuvieron enumerando diversas propuestas que se han lanzado también al Ayuntamiento de Puerto Real, como la mejora de senderos, buscando una conexión entre el barrio, el parque y la barriada de Casines de nuestra localidad. Desde el colectivo vecinal valoran de forma positiva la creación de un sendero/camino desde el Caño de la Cortadura hasta la playa de Las Cabezuelas tras pasar por la nueva depuradora, pudiéndose incluir un mirador.

Una propuesta que se puso sobre la mesa, es establecer una colaboración, de construir casetas-nido para aves insectívoras y murciélagos, para ayudar a atajar plagas de mosquitos, además del temible Mosquito del Nilo y como alternativa a los pesticidas. Una tarea que podría ser llevada a los colegios, haciendo partícipe al alumnado de Puerto Real.

Cómo no podía ser de otra forma, la ampliación del Parque de la Bahía de Cádiz en los aledaños del barrio del Río San Pedro, declarando el Caño de Cortadura como corredor ecológico, fue otro de los temas. Se informó que dicha propuesta se ha registrado en la Junta de Andalucía, que se debatió y aprobó en el pleno de Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Puerto Real.

La Plataforma Vecinal quiere recordar a administraciones y formaciones políticas que aún no disponemos de un Centro de Interpretación, que hemos visto cómo se iniciaron unas obras que nunca se terminaron, cómo éstas se derruyeron y como algunas formaciones políticas han prometido que dicho centro vendría al barrio. Desde luego no entendemos cómo un parque Natural que tiene como eje fundamental el Río San Pedro aún no disponga de un centro en la barriada. Sería una puesta importante para desarrollar todo el potencial que atesora esta barriada en el centro de la Bahía de Cádiz.

Esperamos y así se comprometieron, siempre que las medidas COVID lo permitan, continuar con las actividades como PRIMAVERA EN RÍO o EL GRAN FREGAO, así como abrir vínculos entre el Parque y la Plataforma para hacer actividades conjuntas.

