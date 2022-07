La puertorrealeña Lola Olmo se proclama campeona de España en Junior Cinta

Del 1 al 3 de julio se celebró en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza el Campeonato de España por equipos Iberdrola y la 2ª fase de la Copa de España de conjuntos Iberdrola de gimnasia rítmica.

En categoría Benjamín hubo triplete andaluz en el pódium, al proclamarse el GR Huelva campeón, el CGR Dos Hermanas, subcampeón, y el Club Marbella, medalla de bronce. El GR Jennifer Colino (CVA) se alzó con el triunfo en la categoría Alevín, seguidas por el Gimnasia Chiclana (AND) y el Almara Burjassot (CVA), plata y bronce respectivamente.

La categoría Infantil estuvo liderada por el Ritmo Sariegos de Castilla y León, que se alzó con la medalla de oro, siendo la plata para el GR Jennifer Colino (CVA) y el bronce para las valencianas del Club Sedaví. El Club Daisán de Canarias se proclamó campeón en la categoría Junior, seguidas por el Ritmo León y el CD Ruth-Ritmo León, ambos de Castilla y León.

La categoría Sénior estuvo liderada por Ritmo León (CYL), siendo la plata para el Donosti (PVA) y el bronce para el Club Sedaví (CVA). Para finalizar la clasificación general, el triunfo en primera categoría fue para el Club Ritmo (CYL), tras imponerse frente al Club Venus (CLM) y al Batistana de Tenerife (CAN), plata y bronce respectivamente.

Finales por aparatos

El Campeonato de España por equipos concluyó con las finales por aparatos celebradas el domingo.

Lucía Ruiz (GR Huelva, AND) se alzó con la medalla de oro en la final de aro de la categoría Benjamín, seguida por Lilian Pérez (CGR Dos Hermanas, AND) y Claudia Sierra (CD Zaragozano, ARA), plata y bronce respectivamente. El oro en manos libres fue para Lucía Arsentyeva del Club Marbella (AND), seguida por Erika Sánchez (Golf Fuengirola, AND) y Nerea Villegas (GR Huelva, AND).

En la final de cuerda de la categoría Alevín, el triunfo fue para Valeria Zubcoff del GR Jennifer Colino (CVA), seguida por Naira Martínez del CGR Almara Burjassot (CVA) y Elena Mateos (CD Rítmica Salamanca, CYL), plata y bronce respectivamente. En la final de mazas, Rocío Gálvez del GR Huelva (AND), se alzó con la medalla de oro, seguida por María Cebada del Gimnasia Chiclana (AND) y Sara Navas del Atzar Valencia (CVA).

En categoría Infantil, la primera final en disputarse fue la de pelota. Marta Pérez del Ritmo Sariegos (CYL) se alzó con el triunfo tras imponerse frente a Giannina Rosario (Gimnástico Almendralejo, EXT) y Carmela Pérez, plata y bronce respectivamente. Lucía Jumilla del CEG Almussafes (CVA) se alzó con el triunfo en la final de cuerda, seguida por la también valenciana Celia Rodríguez (Sedaví) y siendo el bronce para Lucía Oltra del Daisán J (CAN). Inka Wilke (Daisán J, CAN) lideró la final de mazas, seguida por Paula Donoso del Gimnástico Almendralejo (EXT) y siendo el bronce para Marta Pérez del Ritmo Sariegos (CYL).

En la final de cuerda de la categoría Junior, Claudia Alonso del CD Ruth-Ritmo (CYL) se alzó con la medalla de oro, seguida por Ayelen Pierchurowicz (Corarenal de Tenerife, CAN) y Náyade Pérez (Daisán, CAN), plata y bronce respectivamente. En la final de aro, Andrea Corral del Ritmo León (CYL) se proclamó vencedora, siendo la plata para Ayelén Pierchurowicz del Corarenal de Tenerife (CAN) y el bronce para Olaya Núñez del Club Praxis Santa Lucía (CAN). La puertorrealeña Lola Olmo (Gimnasia Chiclana, AND), lideró la clasificación en la final de cinta, seguida por Andrea Corral del Ritmo León (CYL) y Náyade Pérez (Daisán, CAN), plata y bronce respectivamente.

Ángels Venancio del Club Sedaví (CVA) se proclamó vencedora de la final de aro de la categoría Sénior, siendo la plata para Paola de Castro (Santander 2, CYL) y el bronce para Gisela Berzosa del AE Rítmica Prat Cor Blau (CAT). Naroa Pérez del Club Donosti (PVA) lideró la clasificación en la final de pelota, seguida por Yulia Vysotska (Ritmo, CYL) y Kira Dalua Deleis (Benidorm, CVA), plata y bronce respectivamente. Yulia Vysotska (Ritmo, CYL) lideró la final de mazas, seguida por Naroa Pérez (Donosti, PVA), quien se colgó la medalla de plata, y Carla Ramón (Inca, BAL), que fur bronce.

En la final de aro de Primera Categoría, Paula Serrano del Club Ritmo (CYL) se alzó con la medalla de oro, seguida por Blanca Fernández del Club Venus (CLM) y Alba Justicia del CGR Almara Burjassot (CVA), plata y bronce respectivamente. Andrea Fernández del Club Ritmo (CYL) se proclamó vencedora con el ejercicio de mazas, siendo la plata para Blanca Fernández del Club Venus (CLM) y el bronce para Leticia Batista del Club Batistana de Tenerife (CAN). En la final de cinta, el oro fue para la castellanoleonesa del Club Ritmo, Andrea Fernández, siendo la plata para Leticia Batista (Batistana de Tenerife, CAN), y el bronce para Alba Justicia (CGR Almara Burjassot, CVA).

2ª fase de la Copa de España de conjuntos

El GR Huelva (AND) lideró la clasificación de la categoría Alevín, siendo la plata para el Palas E.C. (CLM) y el bronce para el Arenas Corzas Maspalomas (CAN). En categoría Infantil, el Batistana de Tenerife (CAN) se alzó con la medalla de oro, seguidas por el CEG Almussafes (CVA), medallista de plata, y el Club Ansoain (NAV), medalla de bronce.

El Club Gimcat’s de Cataluña lideró la categoría Junior tras imponerse frente al Escuela GR Zaragoza M (ARA) y el Algete P (MAD), plata y bronce respectivamente. En categoría Sénior, el Club Cronos J (MUR) se alzó con la medalla de oro, siendo la plata para el Vallecas M (MAD) y el bronce para el Club Donosti del País Vasco.

El Club Escuela Esther Domínguez (ARA) se ha alzado con la medalla de oro en Primera Categoría, seguidas por el Club Praxis Santa Lucía (CAN) y CR San Vicente (CVA), plata y bronce respectivamente. Canarias ha liderado la clasificación por autonomías de la segunda fase, siendo la plata para Aragón y el bronce para la Comunidad Valenciana.

FUENTE: Real Federación Española de Gimnasia

