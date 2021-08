La Plataforma Vecinal Río San Pedro lamenta que “el Ayuntamiento no haga nada en el corte de la Avenida Argentina”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha querido transmitir “el cumulo de despropósitos del Ayuntamiento en los trabajos de arreglo de unas tuberías en la Av. Argentina, artería de entrada y salida del barrio”. La Plataforma Vecinal apunta que, “desgraciadamente, no se han cumplido los plazos previstos, por lo que las dos semanas previstas de trabajos y de corte se verán aumentadas”. Los vecinos y vecinas comentan que “con tres operarios y varias bombitas de achique la obra se puede eternizar”.

Desde el colectivo vecinal “no se logra entender los despropósitos que está acumulando esta obra, pues antes de que se iniciase la misma se le dijo al primer teniente de alcalde, Sr. Salguero, y a la alcaldesa, Sra. Amaya, que era necesario contar con una segunda entrada en la barriada, que las obras nos dejaría encerrados. Pues para sorpresa de muchos vecinos no se hizo nada, y solo ante la lluvia de mensajes en redes sociales se habilitó un acceso provisional insuficiente”.

“La solución de emergencia dada fue un acceso rudimentario que facilitó que vehículos particulares evitasen un rodeo de unos 6 km., pero el autobús ni ha pasado ni se espera que pase. Somos conscientes de las limitaciones de nuestro Ayuntamiento en materia de transporte, pero de nuevo sentimos como las administraciones abandonan a la ciudadanía y a los objetivos medioambientales de reducción de emisiones contaminantes. Se nos abandonó en momentos críticos de la pandemia, donde se nos quitó casi todos los servicios de autobús y no escuchamos ninguna protesta del actual gobierno municipal, que está presente en el Consorcio Metropolitano de Transporte, y ahora se nos vuelve a dejar con un rodeo que retrasa aún más la llegada de los usuarios a su destino”, añaden.

“De la misma forma, no solo nos sentimos agraviados ante la aptitud municipal de que nos tenemos que fastidiar y esperar que termine la obra, ayer nos encontramos con una ampliación de la misma y el casi cierre del garaje de una comunidad de vecinos de más de cien residentes. Impresentable la solución que se ha adoptado en dicha zona, entendemos que las medidas correctivas las habrá tomado la empresa, pues si ha sido el Ayuntamiento habría que pedir la dimisión de algún responsable”.

“Tal como se aprecia en las fotos y vídeos, el cierre del último garaje de la Av. Argentina se ha solventado con coches por encima de la acera y de los jardines junto a los peatones. Es inadmisible que la solución dada sea pasar por encima de los jardines y que coches y peatones transcurran a la par de los vehículos. Queremos recordar que dicho tramo es frecuentado por niños y adolescentes que van a las pistas de la Sala de Barrio, no hacen uso de las instalaciones interiores pues llevan más de un año cerradas, no se entiende ese menosprecio a la barriada. Tememos que se produzca un accidente, también queremos denunciar a aquellos motoristas que en la pasada semana han utilizado la acera para evitar dar el rodeo, los vecinos que transcurren por dicha acera, la cual empieza a estar inundada de arena, se han encontrado en más de una ocasión una moto de frente”.

“Los vecinos y vecinas de esta barriada puertorrealeña no entienden el cumulo de errores y la inacción municipal, no sé buscó una solución más adecuada con la Dirección de Carreteras, no se hace nada para que el bus pueda evitar el rodeo, no se incrementa el personal de trabajo, el cual ya ha faltado dos viernes… De la misma forma, se lamenta que la Policía Local solicitase a un vecino su identificación en la pasada asamblea vecinal. Triste que se haga uso de una ley represiva en una simple reunión de vecinos y vecinas, los responsables de dicha orden deberían reflexionar al menos. Siempre hemos pedido mayor presencia policial, parece que esas palabras se han entendido y por lo menos nos visitan para notificar a dos vecinos que la concentración comunicada a la Subdelegación del Gobierno no se pueda realizar por falta de tiempo de preaviso”.

“Desde la Plataforma Vecinal nos seguiremos sumando y colaborando en las distintas movilizaciones y reuniones que se están planteando en el barrio, los vecinos y vecinas del Río San Pedro merecen y deben tener el máximo respeto”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

