La Plataforma Vecinal Río San Pedro denuncia fuertes olores provenientes de Delphi

Hace escasamente dos semanas la Plataforma Vecinal Río San Pedro hacía pública la denuncia de “la llegada de microfibras amarillas provenientes del desmantelamiento de Delphi al barrio, depositándose en balcones, ropas tendidas, centros escolares, parques infantiles y zonas verdes, provocando urticarias a su contacto”.

“La empresa encargada de los trabajos contratada por el Cádiz CF y con licencia municipal sacaba un comunicado diciendo que este material no era peligroso y que la maquinaria con el viento fuerte de levante se había parado, cosa que pudimos comprobar miembros de esta asociación vecinal, que en el mismo día que sacaban el comunicado el viento seguía y las maquinas seguían haciendo su trabajo”.

“Por parte de los responsables municipales no hemos escuchado nada al respecto que aclare un análisis de esas sustancias y que tranquilice a la población. Esto sucedía hace escasas dos semanas, pero es que en la mañana de este pasado martes el barrio amanecía con un fuerte olor a químico y humos provenientes de la antigua fábrica a escasos 100 metros de la población provocando alarma social. Las ventanas tenían que cerrarse y el fuerte olor se introducía en las casas sin tener mayor respuesta”, añaden desde la Plataforma Vecinal.

“Nos están matando, comentaba una vecina a la salida de la escuela que recogía a su hijo. Y es que por si no fuera poco, es conocida la lucha de este barrio en temas que afectan a la salud. La barriada del Río San Pedro cuenta con los peores datos de contaminación del municipio recogidos en el PGOU desde finales de los 90, la propia Junta de Andalucía dio datos sobre los casos de neumonías, muy por encima de la media andaluza, al que podemos sumar los datos del Plan de Salud Local, donde el barrio tiene tasas de mortalidad por encima de los niveles de Andalucía”.

“Los vecinos y vecinas no saben a qué se destinarán dichos suelos, pero quieren destacar que tendrán al barrio enfrente si los trabajos de desmantelamiento no se hacen adecuadamente. No es asumible que hayan llenado el barrio de microfibras, ni que haya malos olores o podamos tener alguna sorpresa desagradable. La sociedad del Cádiz que gestiona estos terrenos debe vigilar que la empresa desarrolla los trabajos de forma adecuada, la salud del barrio está por encima de negocios o proyectos de futbol, de Puertos o del destino que se le dé al suelo”.

“Exigimos que las administraciones, el Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía velen por nuestra salud, de hecho, nos preguntamos si el Ayuntamiento, que ha dado la licencia, y la Junta están realizando las tareas de control propias de este tipo de obras, los vecinos no olvidamos que hay sustancias peligrosas y hay recomendaciones especificas para la limpieza de esa antigua fábrica”, finaliza la Plataforma Vecinal.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro