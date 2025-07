La falta de compromiso municipal pone en riesgo la procesión terrestre de la Virgen del Carmen

La tradicional salida procesional terrestre de Nuestra Señora del Carmen, prevista para este Miércoles 16 de julio, se encuentra en serio riesgo debido a la falta de efectivos de la Policía Local. Un problema que ya es sabido desde hace algunas semanas y que ha provocado, entre otros, el cierre durante días de la comisaría de la Policía Local.

Tal y como ha podido confirmar Puerto Real Hoy, el Ayuntamiento no puede garantizar la presencia de agentes de seguridad durante el desarrollo de la procesión, lo que deja a la Hermandad sin cobertura oficial para el control del tráfico y la seguridad vial del cortejo. Y es que, solo se cuenta con un patrullero para todo el municipio. Una decisión que se topa también con la negativa de las autoridades competentes a ayudar a la procesión marinera, que tuvo que suspenderse.

Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad aseguran que realizaron todas las gestiones necesarias con la debida antelación, pero la respuesta del Ayuntamiento ha sido insuficiente y sin una solución alternativa. Ante esta situación, los propios miembros de la Junta, junto a personas allegadas, se han visto obligados a asumir tareas que no les corresponden, como el corte de calles y la regulación del paso del cortejo por la vía pública.

Estas tareas, habitualmente realizadas por personal profesional y autorizado, suponen un riesgo evidente, tanto para quienes las realizan sin formación específica como para los fieles y acompañantes que participan en la procesión. La Hermandad ha expresado su profundo malestar con la falta de compromiso institucional, alertando de que este escenario puede poner en peligro la seguridad de todos los implicados.

«La devoción y el trabajo de todo un año no pueden quedar a merced de la inacción de las autoridades municipales. Nos duele profundamente tener que asumir responsabilidades que no nos competen, simplemente para que una tradición del pueblo no se vea interrumpida», indican desde la Hermandad en un comunicado.

La procesión terrestre de la Virgen del Carmen, que cada 16 de julio recorre las calles del centro de la localidad con gran participación ciudadana, podría celebrarse este año sin cobertura mínima de seguridad pública, algo que no se recuerda en la historia reciente de Puerto Real.

Recorrido terrestre de la Virgen del Carmen

Recorrido previsto para la procesión de la Virgen del Carmen es el siguiente:

Prioral de San Sebastián, Ancha, Real, Cruz Verde, Amargura, Plaza Madre Loreto, Amargura, Soledad, Factoría de Matagorda, Callejón del Obispo, Plaza de Jesús, Calle de la Plaza, Calle Nueva, San José y Ancha hasta la Prioral de San Sebastián.