La Confluencia de Izquierdas lamenta la mala situación del Área de Contrataciones

Aurora Salvador Colorado, candidata a alcaldesa de la Confluencia de Izquierdas de Puerto Real indica que hemos querido denunciar esta circunstancia, señalando la “precaria situación en la que se encuentra el área, con una infradotación que provoca la saturación del escaso personal que forma parte de ella, que no puede dar más de sí a pesar de sus enormes esfuerzos. Esta situación debía haber sido priorizada por los que gobernaban y gobiernan nuestro Ayuntamiento: AxSí y PSOE respectivamente, ambos son los responsables de haber impedido llegar a este punto. Y no provocar medidas extremas y posiblemente erróneas por lo precipitado ante algo con tanto tiempo dejado y abandonado.

