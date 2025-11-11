12.1 C
Puerto Real
Iniciadas las obras para recuperar un espacio histórico junto a Correos para uso ciudadano

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado los trabajos de recuperación de un espacio al aire libre situado en pleno centro histórico, concretamente en la plaza de Blas Infante, junto a las oficinas de Correos. Este lugar, que lleva años cerrado y sin uso, será acondicionado para el disfrute de la ciudadanía.

El espacio, ubicado justo detrás del local de la Asociación local de Pensionistas y Jubilados (a la que se accede desde la calle De la Plaza), se encontraba cubierto de vegetación y en estado de abandono. En él se conservan moreras centenarias, que serán preservadas como parte del entorno natural del lugar.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, ha explicado que se está procediendo a la limpieza y adecuación de este lugar, respondiendo así a una petición expresada por vecinos y vecinas conocedores de su existencia, especialmente miembros de la asociación de pensionistas.

Una vez finalizada la intervención, está previsto instalar mobiliario urbano, como bancos, para que las personas puedan descansar y disfrutar del entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación de espacios urbanos para el uso colectivo, fomentando la convivencia y el respeto por el patrimonio natural y social de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

